256 sürücü rapor edildi! Cezalar cep yakıyor!

Ülke Genelinde Trafik Denetimi: 256 Sürücü Hakkında Yasal İşlem Başlatıldı, 26 Araç Trafikten Men Edildi

Trafik ekipleri, dün ülke genelinde geniş çaplı bir trafik denetimi gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde toplam bin 356 araç sürücüsü kontrol edildi. Denetimler sonucunda çeşitli trafik suçları işlediği tespit edilen 256 sürücü hakkında rapor tutuldu ve haklarında yasal işlem başlatıldı. Ayrıca kurallara aykırı durumda olan 26 araç trafikten men edildi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, tespit edilen trafik suçlarının dağılımı da detaylı şekilde paylaşıldı. Buna göre:

129 sürücünün yasal hız sınırlarını aşarak aşırı hız yaptığı,

5 sürücünün alkollü içki tesiri altında araç kullandığı,

16 sürücünün emniyet kemeri takmadan araç kullandığı,

2 sürücünün araç kullanırken cep telefonu ile ilgilendiği,

20 aracın seyrüsefer ruhsatı olmadan trafikte olduğu,

4 sürücünün trafik levha ve işaretlerine uymadığı,

3 sürücünün araç muayenesi olmadan trafiğe çıktığı,

1 sürücünün aracını sigortasız kullandığı,

1 sürücünün sürüş ehliyeti ve sigorta kapsamı bulunmaksızın araç kullandığı,

1 sürücünün polisin "dur" emrine riayet etmediği,

2 sürücünün ise tehlikeli araç kullanarak trafikte risk oluşturduğu belirtildi.

Bunların dışında kalan 72 sürücünün ise çeşitli diğer trafik suçlarından dolayı rapor edildiği ifade edildi.

Polis yetkilileri, sürücülerin hem kendi güvenlikleri hem de toplum güvenliği için trafik kurallarına eksiksiz şekilde uymaları gerektiğini bir kez daha hatırlatarak, denetimlerin artarak devam edeceğini vurguladı.