258 miligram alkollü sürücü zincirleme kazaya neden oldu: 475 bin TL’lik hasar oluştu

Charles Agbonson, Lefkoşa’da alkollü araç kullanırken toplam 4 araca ve 1 motosiklete çarptı. Araçlarda toplam tahmini 370 bin TL, motosiklette ise 105 bin TL olmak üzere toplam 475 bin TL hasar meydana geldi.

Lefkoşa’da alkollü araç kullanıp kazaya neden olan Charles Agbonson tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Murat Boduroğlu mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 21 Temmuz 2025 tarihinde saat 19:35 raddelerinde Lefkoşa'da Şht. Mustafa Akdeniz sokak üzerinde Batı istikametine doğru 258 miligram alkollü içki tesiri altında zanlının yönetiminde bulundurduğu LT 734 plakalı salon araç ile yolun sonunda bulunan Şht. Ö. Muhtar Sokağa dikkatsizce giriş yapıp, sola doğru dönüşe geçtiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybedip gidiş istikametine göre park halinde bulunan İ.E.’nin sorumluluğundaki SJ 427 plakalı motosikletin sağ yan kısmına aracının ön kısmı ile çarptığını söyledi.

Polis, çarpmadan sonra yoluna devam eden LT 734 plakalı aracın yine aynı apartman önünde önü park halinde bulunan K.G.’nin sorumluluğundaki NU 879 plakalı salon aracın sağ yan kısmına ön kısmına, M.A.’nın sorumluluğunda bulunan PA 655 plakalı aracın sağ yan kısmına sol yan kısmına çarptığını söyledi.

Polis, çarpmanın etkisiyle savrulan PA 655 salon aracın ise yine aynı apartman önünde önü batı istikametine doğru park halinde bulunan E.B.’nin sorumluluğunda bulunan JS 511 plakalı salon aracın sağ yan kısmına sol yan kısmı ile çarptığını belirtti.

Polis, kaza sonucu yaralanan olmadığını, NU 879 plakalı araca 110 bin TL, SJ 427 plakalı motosiklete 105 bin TL, PA 655 plakalı araca 100 bin TL, LT 734 plakalı araca 80 bin TL, JS 511 plakalı araca ise 60 bin TL tahmini hasar oluştuğunu açıkladı.

Polis memuru, kazanın ardından tutuklanan zanlının Nijerya vatandaşı olup 3 yıldır KKTC 'de öğrenci izni ile ikamet ettiğini, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Talebi değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmasına, 400 bin TL nakit teminat yatırmasına emir verdi.