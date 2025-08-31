  • BIST 11288.05
  • Altın 4562.425
  • Dolar 41.0977
  • Euro 47.9835
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKATrump'ın rehine açıklaması İsrail'i karıştırdı

26 alkollü sürücü yakalandı

» »
Denetimlerde, 26 sürücünün alkollü olduğu tespit edildi, 26 araç trafikten men edildi ve 1 sürücü tutuklandı.
26 alkollü sürücü yakalandı

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri, dün ülke genelinde geniş kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Toplam 2 bin 163 sürücü kontrol edilirken, 297 sürücü çeşitli trafik suçlarından dolayı rapor edildi. Denetimlerde, 26 sürücünün alkollü olduğu tespit edildi, 26 araç trafikten men edildi ve 1 sürücü tutuklandı.

Rapor edilen ihlaller arasında en çok karşılaşılan kural ihlali 161 vakayla hız sınırının aşılması oldu. Bunun yanı sıra 26 sürücü alkollü araç kullanmaktan, 18 sürücü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmaktan, 7 sürücü ise seyir sırasında cep telefonu kullanmaktan ceza aldı. Denetimlerin aralıksız süreceği bildirildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • 24 yaşındaki Şirin Melisa Engin ani bir şekilde hayatını kaybetti, evinde uyuşturucu bulundu: 1 tutuklu30 Ağustos 2025 Cumartesi 09:53
  • Lefkoşa’da tetikçilik şüphesi: İki kişi tutuklandı30 Ağustos 2025 Cumartesi 09:48
  • Kırdağ: “150 Bin Kıbrıslı Türk’e AB Vatandaşlığı Hedefim”29 Ağustos 2025 Cuma 17:08
  • Kendisine ters baktığı gerekçesiyle darp etmişti... Karar açıklandı!29 Ağustos 2025 Cuma 16:48
  • 2024 Yılı Faaliyet Raporu: 2024 yılında 6 milyar 850 milyon 900 bin TL kâr29 Ağustos 2025 Cuma 16:45
  • UEFA Avrupa Ligi kura çekimine dair son dakika gelişmeleri...29 Ağustos 2025 Cuma 14:37
  • Üstel'den gençlere "işinizi yapmadık diye küsmeyin "29 Ağustos 2025 Cuma 14:31
  • Erhürman’dan Tatar’a: Televizyonda sorularımızı birbirimize sorabilmeyi çok isterim29 Ağustos 2025 Cuma 13:42
  • Sosyal Sigortalar Dairesi İskele Bürosu yeni hizmet binasına taşınıyor29 Ağustos 2025 Cuma 13:18
  • Şüpheli hareketleri ele verdi, 1 gramla yakalandı29 Ağustos 2025 Cuma 11:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti