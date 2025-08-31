26 alkollü sürücü yakalandı

Denetimlerde, 26 sürücünün alkollü olduğu tespit edildi, 26 araç trafikten men edildi ve 1 sürücü tutuklandı.

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri, dün ülke genelinde geniş kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Toplam 2 bin 163 sürücü kontrol edilirken, 297 sürücü çeşitli trafik suçlarından dolayı rapor edildi. Denetimlerde, 26 sürücünün alkollü olduğu tespit edildi, 26 araç trafikten men edildi ve 1 sürücü tutuklandı.

Rapor edilen ihlaller arasında en çok karşılaşılan kural ihlali 161 vakayla hız sınırının aşılması oldu. Bunun yanı sıra 26 sürücü alkollü araç kullanmaktan, 18 sürücü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmaktan, 7 sürücü ise seyir sırasında cep telefonu kullanmaktan ceza aldı. Denetimlerin aralıksız süreceği bildirildi.