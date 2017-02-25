26 Şubat Burç Yorumları

26 Şubat 2017 Günlük günlük Oğlak, Kova, Balık, Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay burç yorumları

26 Şubat 2017 Pazar Günlük Burç Yorumları

26 Şubat 2017 Pazar KOÇ Burcu Yorumu:

İŞ: Size kazanç sağlayacak bir konuda, arkadaşınız aracılığıyla bir fırsat karşınıza çıkabilir. Tecrübelerinizi ortaya koymalısınız.

AŞK: Sevdiğiniz insanla bir arada iken, yarışacağınız bir konu bulmazsanız olmaz. Bu tür konuları espri mahiyetinde bırakın.

SAĞLIK: Ani atak davranışlardan vazgeçmeli ve huzursuzluk yaratacak olaylardan uzak kalmayı başarmalısınız.

26 Şubat 2017 Pazar BOĞA Burcu Yorumu:

İŞ: Gezegenlerden aldığınız iyi etkiler nedeniyle beklemediğiniz gelişmeler yaşayabilirsiniz. İş çevrenizde seviliyorsunuz.

AŞK: Partnerinizin iğneleyici sözlerine tahammül edemiyor ve birden parlıyorsunuz. Fakat, bazı konularda haklısınız.

SAĞLIK: Yakıcı ve kesici aletlerden uzak kalmalısınız. Mars sizi bu konuda savunmasız yapıyor.

26 Şubat 2017 Pazar İKİZLER Burcu Yorumu:

İŞ: Bugün, çevrenizin sözlerinden alınarak duygusal takıntılara girmeyin. Öfke ile kalkarsanız, zararlı çıkabilirsiniz.

AŞK: Bugün olumsuz etkiler altında olabilirsiniz. Üzerinizdeki gerginliği evdeki yakınlarınıza aksettirmeyin.

SAĞLIK: Duyu organlarınızla ilgili problemler yaşayabilirsiniz. Özellikle kulaklarınızı korumalısınız.

26 Şubat 2017 Pazar YENGEÇ Burcu Yorumu:

İŞ: Bugün hareketli görüşme ortamlarında bulunabilirsiniz. Uzun süredir tanıdığınız kişinin yardımını alabilirsiniz.

AŞK: Kendinizi iyi hissettiğiniz bugün, coşkularınızı onunla paylaşın. Akşam saatlerinde bir yerlere gidebilirsiniz.

SAĞLIK: Bugün alıngan ve çabuk etki altında kalmak istemiyorsanız, olumsuz düşünmemelisiniz.

26 Şubat 2017 Pazar ASLAN Burcu Yorumu:

İŞ: Dediğinizi kabul ettirmeye yönelik inatçı bir tutum içinde olabilirsiniz. Her ne olursa olsun, kırıcı olmayın.

AŞK: İş konusunda sevdiğiniz kişinin, size empoze etmeye çalıştığı konuda katı olmayın. Dediklerine kulak verin.

SAĞLIK: Bugün öfkelerinize kapılmadan hareket etmeli,. Duyduğunuz her şeye hemen inanmalısınız.

26 Şubat 2017 Pazar BAŞAK Burcu Yorumu:

İŞ: Öyle kararlar alıyorsunuz ki, iş arkadaşlarınıza güven veriyorsunuz. Fakat, bazı konularda dolduruşa gelmeyin.

AŞK: Sıklıkla konuştuğunuz ve ikinizi çok ilgilendiren maddi konuda, olabilecek en iyi kararı alacaksınız.

SAĞLIK: Düzenli beslenmelisiniz.Yediğiniz yiyecekler alerji etkisi yapabilir. Bugün mideniz oldukça hassas.

26 Şubat 2017 Pazar TERAZİ Burcu Yorumu:

İŞ: Haftanın yorgunluğunu üzerinizde taşıdığınız halde, enerjik bir gününüzdesiniz. Buna neden Venüs ve Merkür den aldığınız etki.

AŞK: Alacağınız bir telefonla yoğun iş ilişkilerinden sıyrılıp, duygusal konularda coşkulara bürüneceksiniz.

SAĞLIK:Dalgınlığınıza son vermeli ve dikkatli olmalısınız.Kayıplar konusunda bugün şanssız bir gününüz.

26 Şubat 2017 Pazar AKREP Burcu Yorumu:

İŞ: Grup içinde tartışmalarınız eksik olmuyor. Fakat, bugün bu konuşmalarınızda sakinliğinizle dikkat çekeceksiniz.

AŞK: Yalnızlığınıza çözüm ararken, ısrarcı tavırlarınızla rahatsız edici bir hal sergilemeyin.

SAĞLIK: Cinsel organlarınızla ilgili enfeksiyon sorunları olabilir. Karın bölgenizi korumalı, üşütmemelisiniz.

26 Şubat 2017 Pazar YAY Burcu Yorumu:

İŞ: Size söylenen her konuya hemen atılmayın. Artısıyla eksisiyle kendinize biraz düşünme payı tanıyın. sözler vermeyin.

AŞK: Bugün, kavgacı ve sinirli haliniz yok. Partneriniz kendisine karşı yumuşak davranışlarınızı özlemişti.

SAĞLIK: Yalnız kalmaya tahammülünüz yok. fakat çevrenize gereksiz kişileri topluyorsunuz..

26 Şubat 2017 Pazar OĞLAK Burcu Yorumu:

İŞ: İsteklerinizi karşılamak için gereken maddiyatın hepsini karşılamak zorunda değilsiniz. Konuşarak, uygun şekilde bölebilirsiniz.

AŞK: Onunla olan tartışmanızın kalıcı olmadığını bile bile birbirinize sitem yapmayın. Size küsmek yakışmıyor.

SAĞLIK: Olayları çok fazla düşünerek, kendinizi yıpratıyorsunuz. Her şey zamanla rayına oturacak.

26 Şubat 2017 Pazar KOVA Burcu Yorumu:

İŞ: Mevcut potansiyelinizi, her an iş konusunda harekete çevirmek ve verim almak gini bir kabiliyetiniz var.

AŞK: Kafanıza takılan konuyu birazcık kenara atarak, partnerinize karşı biraz yumuşayabilseniz iyi olacak.

SAĞLIK: Yoğun iş temposu ve çevrenizin sorunları, kendinizi ihmal etmenize neden oluyor. Dinlenmelisiniz.

26 Şubat 2017 Pazar BALIK Burcu Yorumu:

İŞ: Ortak hedeflerinizin gerçekleşmemesi konusunda kendinizi suçlamayın. Aksine daha güçlü olmalısınız.

AŞK: Partnerinize karşı dargın havalarına girmeyin. Gerçekten alındığınız konuyu açık yüreklilikle konuşun.

SAĞLIK: Uykusuz kaldığınız zaman, cilt problemleri yaşıyorsunuz. Geceleri erken yatmayı denemelisiniz.