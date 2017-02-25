26 Şubat Burç Yorumları

26 Şubat 2017 Pazar Günlük Burç Yorumları
26 Şubat 2017 Pazar KOÇ Burcu Yorumu:
İŞ: Size kazanç sağlayacak bir konuda, arkadaşınız aracılığıyla bir fırsat karşınıza çıkabilir. Tecrübelerinizi ortaya koymalısınız.
AŞK: Sevdiğiniz insanla bir arada iken, yarışacağınız bir konu bulmazsanız olmaz. Bu tür konuları espri mahiyetinde bırakın.
SAĞLIK: Ani atak davranışlardan vazgeçmeli ve huzursuzluk yaratacak olaylardan uzak kalmayı başarmalısınız.
26 Şubat 2017 Pazar BOĞA Burcu Yorumu:
İŞ: Gezegenlerden aldığınız iyi etkiler nedeniyle beklemediğiniz gelişmeler yaşayabilirsiniz. İş çevrenizde seviliyorsunuz.
AŞK: Partnerinizin iğneleyici sözlerine tahammül edemiyor ve birden parlıyorsunuz. Fakat, bazı konularda haklısınız.
SAĞLIK: Yakıcı ve kesici aletlerden uzak kalmalısınız. Mars sizi bu konuda savunmasız yapıyor.
26 Şubat 2017 Pazar İKİZLER Burcu Yorumu:
İŞ: Bugün, çevrenizin sözlerinden alınarak duygusal takıntılara girmeyin. Öfke ile kalkarsanız, zararlı çıkabilirsiniz.
AŞK: Bugün olumsuz etkiler altında olabilirsiniz. Üzerinizdeki gerginliği evdeki yakınlarınıza aksettirmeyin.
SAĞLIK: Duyu organlarınızla ilgili problemler yaşayabilirsiniz. Özellikle kulaklarınızı korumalısınız.
26 Şubat 2017 Pazar YENGEÇ Burcu Yorumu:
İŞ: Bugün hareketli görüşme ortamlarında bulunabilirsiniz. Uzun süredir tanıdığınız kişinin yardımını alabilirsiniz.
AŞK: Kendinizi iyi hissettiğiniz bugün, coşkularınızı onunla paylaşın. Akşam saatlerinde bir yerlere gidebilirsiniz.
SAĞLIK: Bugün alıngan ve çabuk etki altında kalmak istemiyorsanız, olumsuz düşünmemelisiniz.
26 Şubat 2017 Pazar ASLAN Burcu Yorumu:
İŞ: Dediğinizi kabul ettirmeye yönelik inatçı bir tutum içinde olabilirsiniz. Her ne olursa olsun, kırıcı olmayın.
AŞK: İş konusunda sevdiğiniz kişinin, size empoze etmeye çalıştığı konuda katı olmayın. Dediklerine kulak verin.
SAĞLIK: Bugün öfkelerinize kapılmadan hareket etmeli,. Duyduğunuz her şeye hemen inanmalısınız.
26 Şubat 2017 Pazar BAŞAK Burcu Yorumu:
İŞ: Öyle kararlar alıyorsunuz ki, iş arkadaşlarınıza güven veriyorsunuz. Fakat, bazı konularda dolduruşa gelmeyin.
AŞK: Sıklıkla konuştuğunuz ve ikinizi çok ilgilendiren maddi konuda, olabilecek en iyi kararı alacaksınız.
SAĞLIK: Düzenli beslenmelisiniz.Yediğiniz yiyecekler alerji etkisi yapabilir. Bugün mideniz oldukça hassas.
26 Şubat 2017 Pazar TERAZİ Burcu Yorumu:
İŞ: Haftanın yorgunluğunu üzerinizde taşıdığınız halde, enerjik bir gününüzdesiniz. Buna neden Venüs ve Merkür den aldığınız etki.
AŞK: Alacağınız bir telefonla yoğun iş ilişkilerinden sıyrılıp, duygusal konularda coşkulara bürüneceksiniz.
SAĞLIK:Dalgınlığınıza son vermeli ve dikkatli olmalısınız.Kayıplar konusunda bugün şanssız bir gününüz.
26 Şubat 2017 Pazar AKREP Burcu Yorumu:
İŞ: Grup içinde tartışmalarınız eksik olmuyor. Fakat, bugün bu konuşmalarınızda sakinliğinizle dikkat çekeceksiniz.
AŞK: Yalnızlığınıza çözüm ararken, ısrarcı tavırlarınızla rahatsız edici bir hal sergilemeyin.
SAĞLIK: Cinsel organlarınızla ilgili enfeksiyon sorunları olabilir. Karın bölgenizi korumalı, üşütmemelisiniz.
26 Şubat 2017 Pazar YAY Burcu Yorumu:
İŞ: Size söylenen her konuya hemen atılmayın. Artısıyla eksisiyle kendinize biraz düşünme payı tanıyın. sözler vermeyin.
AŞK: Bugün, kavgacı ve sinirli haliniz yok. Partneriniz kendisine karşı yumuşak davranışlarınızı özlemişti.
SAĞLIK: Yalnız kalmaya tahammülünüz yok. fakat çevrenize gereksiz kişileri topluyorsunuz..
26 Şubat 2017 Pazar OĞLAK Burcu Yorumu:
İŞ: İsteklerinizi karşılamak için gereken maddiyatın hepsini karşılamak zorunda değilsiniz. Konuşarak, uygun şekilde bölebilirsiniz.
AŞK: Onunla olan tartışmanızın kalıcı olmadığını bile bile birbirinize sitem yapmayın. Size küsmek yakışmıyor.
SAĞLIK: Olayları çok fazla düşünerek, kendinizi yıpratıyorsunuz. Her şey zamanla rayına oturacak.
26 Şubat 2017 Pazar KOVA Burcu Yorumu:
İŞ: Mevcut potansiyelinizi, her an iş konusunda harekete çevirmek ve verim almak gini bir kabiliyetiniz var.
AŞK: Kafanıza takılan konuyu birazcık kenara atarak, partnerinize karşı biraz yumuşayabilseniz iyi olacak.
SAĞLIK: Yoğun iş temposu ve çevrenizin sorunları, kendinizi ihmal etmenize neden oluyor. Dinlenmelisiniz.
26 Şubat 2017 Pazar BALIK Burcu Yorumu:
İŞ: Ortak hedeflerinizin gerçekleşmemesi konusunda kendinizi suçlamayın. Aksine daha güçlü olmalısınız.
AŞK: Partnerinize karşı dargın havalarına girmeyin. Gerçekten alındığınız konuyu açık yüreklilikle konuşun.
SAĞLIK: Uykusuz kaldığınız zaman, cilt problemleri yaşıyorsunuz. Geceleri erken yatmayı denemelisiniz.
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