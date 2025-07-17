3 bin 861 TL’lik kozmetik ürün çaldı!

Polis memuru Ozan Kuşak mahkemede olguları aktardı. Polis, zanlının 14 Temmuz 2025 tarihinde saat 14:00 raddelerinde Demirhan'da faaliyet gösteren Erülkü Süpermarket isimli iş yeri içerisinde müşteri olarak bulunduğu esnada toplam değeri 3.861 TL olan muhtelif markalarda kozmetik ürününü alıp ödeme yapmadan market dışarısına çıkarmak suretiyle s

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına haftada bir gün ispa-ı vücut yapmasına 15 bin TL nakit teminat yatırmasına ve 1 kefilin 300 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

irkat ettiğini söyledi. Polis, olayın bilgilerine 16 Temmuz 2025 tarihinde geldiğini belirtti. Polis, incelenen kamera görüntüleri sonucu zanlının 16 temmuz tarihinde tutuklandığını ifade etti. Polis memuru, zanlının suçunu itiraf içerikli bir gönüllü ifade verdiğini aktardı. Polis, zanlının Lefkoşa'daki evinde yapılan aramada Erülkü Süper marketten sirkat etmiş olduğu Venüs marka kadın jileti, Morfose marka saç serumu ve Loreal paris marka güneş koruyucu kremin bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis memuru, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının ülkede turist olarak bulunduğunun tespit edildiğini söyledi. Soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkede kalıcı bağı bulunmadığını kaydeden polis, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.