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3 metre yükseklikten düşen işçi ağır yaralı!

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Tatlısu’da yapımı devam etmekte olan bir inşaatın birinci katında sıva işi yapan Nasır Ali (E-24) el arabası ile geri geri gittiği esnada yaklaşık 3 metre yükseklikteki balkondan zemine düşmesi sonucu ağır şekilde yaralandı.
3 metre yükseklikten düşen işçi ağır yaralı!

Tatlısu’da yapımı devam etmekte olan bir inşaatın birinci katında sıva işi yapan Nasır Ali (E-24) el arabası ile geri geri gittiği esnada yaklaşık 3 metre yükseklikteki balkondan zemine düşmesi sonucu ağır şekilde yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre, dün saat 11.00 sıralarında meydana gelen olayda, Ali, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan ameliyatın ardından Yeniboğaziçi Yakın Doğu Hastanesi’ne sevk edilerek müşahede altına alındı.

Soruşturma devam ediyor.

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