33 sabıkalı Ersan Tarım 449 hap uyuşturucu ile yakalandı! 1 ay cezaevinde kalacakd

Alayköy’de 240 gram uyuşturucu madde ve 449 hapla yakalanan Ersan Tarım, mahkeme kararıyla 1 ayı geçmeyecek süreyle cezaevine gönderildi. Zanlının daha önce de benzer suçlardan 33 farklı sabıkası bulunduğu belirtildi.
33 sabıkalı Ersan Tarım 449 hap uyuşturucu ile yakalandı! 1 ay cezaevinde kalacakd

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Ekipleri tarafından Alayköy’de düzenlenen operasyonda 240 gram uyuşturucu madde ve 449 adet uyuşturucu hapla yakalanan Ersan Tarım yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili ifade veren Polis memuru Fezile Kesat olayla ilgili bilgileri aktardı. Polis, 25 Ağustos 2025 tarihinde zanlının uyuşturucu bulundurduğu ve sattığı ihbarı üzerine operasyon düzenlediklerini söyledi. Polis, aynı gün zanlının Alayköy’deki evine gidilerek arama yapıldığını belirtti. Polis, yapılan aramada 240 gram uyuşturucu madde ve 449 adet uyuşturucu hap bulunarak emare alındığını kaydetti.

Polis memuru, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını, ifadesinde hapları ve uyuşturucunun bir kısmını Telegram üzerinden irtibat kurduğu kişi aracılığıyla Güney Kıbrıs’tan aldığını, Kuzey Kıbrıs'tan bir konumdan teslim aldığını ve uyuşturucuların bedeli olan 2 bin 40 Doları aynı konuma bıraktığını söylediğini aktardı. Polis, zanlının 19 Ağustos’ta da aynı yöntemle 580 Euroya uyuşturucu temin ettiğini itiraf ettiğini açıkladı.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının benzer suçlardan sabıkalı olduğunu belirterek, 1 ayı geçmeyecek süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki durumu değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 1 ayı geçmeyecek süreyle cezaevine gönderilmesine karar verdi.

