334 sürücü rapor edildi, 1 tutuklu

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri tarafından ülke genelinde dün gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 2 bin 155 araç sürücüsü kontrol edildi.
Polisten verilen bilgiye göre, çeşitli trafik suçlarından toplam 334 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 1 araç sürücüsü tutuklandı, 26 araç ise trafikten men edildi.
Rapor edilen trafik suçları ise; 66’sı yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 42’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 40’ı B İşletme izinsiz araç kullanmak, 19’u alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 9’u emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 9’u seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 6’sı A İşletme izinsiz araç kullanmak , 3’ü trafik ışıklarına riayet etmemek 2’si 5000 kg ve üzerindeki kamyonların Girne – Lefkoşa Anayolunu kullanması ve 2’si muayenesiz araç kullanmak, 2’si sigortasız araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak ve 132’si diğer trafik suçlarından oluşuyor.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.