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38 scooter trafikten men edildi!

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Polis, son bir haftada yapılan denetimler kapsamında kurallara uymadığı tespit edilen 38 scooter kullanıcı hakkında yasal işlem başlatıldığını, söz konusu scooterlerin trafikten men edildiğini duyurdu.
38 scooter trafikten men edildi!

Polis Genel Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri tarafından, 06-13 Temmuz tarihleri arasında ülke genelinde gerçekleştirilen rutin trafik kontrollerinin yanı sıra, trafikte seyreden elektrikli scooter kullanıcıları da denetlendi.

Bir haftalık süreçte, kurallara uymadığı ve trafikte kendileri ile diğer sürücüler için tehlike yarattıkları tespit edilen toplam 38 scooter kullanıcısı rapor edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Söz konusu scooterler polis tarafından trafikten men edildi.

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