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4 Kaza daha... 2 tutuklu 1 yaralı 2 yasal işlem!

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Ülke genelinde meydana gelen 4 trafik kazasında 2 kişi tutuklanırken, 1 kişi yaralandı, 2 kişiye de yasal işlem başlatıldı.
4 Kaza daha... 2 tutuklu 1 yaralı 2 yasal işlem!

16.01.2025 tarihinde, saat 06:00 sıralarında, Lefkoşa-Gazimağusa Eski Anayolu üzerinde, Ali TEKİN (E-42) yönetimindeki PZ 918 plakalı panelvan araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjdeki trafik adasının bordür taşları ile trafik levhasına çarpmış ve trafik adası üzerinden karşı şeridine geçerek toprak alan içerisinde durmuştur. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde bel kemiğinde kırık teşhisi ile yapılan tedavisinin ardından, Ortopedi Servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

Alkollü sürücü tutuklandı

 

 

16.01.2025 tarihinde,saat 22:30 sıralarında, Lefkoşa-Girne Anayolu üzerinde, Yılmaz TÜZEL (E-27) 165 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki NV 536 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu kavşağına geldiğinde, yol çalışması nedeniyle daralan ve sağa virajlanan yolda dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek, seyyar ışıklı trafik levhası ile beton bariyerlere çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü Yılmaz TÜZEL, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

Dikkatsizce caddeye girdi!

17.01.2025 tarihinde, saat 00:05 sıralarında, Güzelyurt’ta Belediye Parkı yanındaki isimsiz kavşak üzerinde, Batuhan YAKUT (E-29) yönetimindeki YE 999 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce Turgut Özal Caddesi’ne giriş yapması sonucu, o esnada cadde üzerinde güney istikametine doğru 205 miligram alkollü içki tesiri altında seyreden Emrah İLGEN (E-43) yönetimindeki JB 968 plakalı salon aracın ön kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Her iki araç sürücüsü aleyhinde yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Beton duvara çarptı!

 17.01.2025 tarihinde, saat 00:40 sıralarında, Lefkoşa’da Şehit Mustafa Hacı Yusuf sokak üzerinde, Zyyarat BAYRAMOV (E-19) 120 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki  LF 809 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada Atatürk Caddesi yol kavşağına geldiğinde, dikkatsiz ve tehlikeli şekilde el frenini çekerek sola dönüş yapması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetmiş ve yolun solundan kaldırım üzerine çıkıp, bir futbol sahasını çevreleyen beton duvara çarpmıştır. Konu sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü Zyyarat BAYRAMOV, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

 

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