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4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 27 bin 987 TL

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Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), 31 Ocak itibarıyla dört kişilik bir ailenin açlık sınırını 27 bin 987 TL olarak açıkladı.
4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 27 bin 987 TL

KTAMS’ın, Sağlık Bakanlığı’na bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nden alınan verilerle hazırladığı rapora göre, sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken zorunlu gıda harcama tutarı günlük 239,71 aylık 7.191,3; yetişkin bir erkek için günlük 250,10 aylık 7.503; 15-19 yaş çocuk için günlük 265,42, aylık 7.962,6 ve 4-6 yaş çocuk için günlük 177,66, aylık 5.329,8 TL.

Açıklamada, “Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (Açlık Sınırı) 27,987 TL’dir.  İstatistik Kurumu’nun resmi rakamlarına göre ülkemizde Ocak 2025 ayında yüzde 2,02 enflasyon meydana gelmiştir. Sendikamızın defalarca dile getirdiği gibi, bu oranların hesaplanmasında İstatistik Kurumu tarafından kullanılan 2015=100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Endeksi sepeti güncelliğini yitirdiğinden açıklanan oranlar gerçek hayat pahalılığını yansıtmamaktadır.” denildi.

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