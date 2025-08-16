  • BIST 10870.57
SON DAKİKAİsrail kabinesi, Gazze Şehri'nin işgalini onayladı

4 milyon TL Lefkoşa'da!

15 Ağustos 2025 Çekilişinde 4 Milyon TL'lik büyük ikramiye, ‘52672’ numaralı bilete isabet etti.
4 milyon TL Lefkoşa’da!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 15 Ağustos 2025 tarihli Devlet Piyangosu çekildi. Çekilişte 4 Milyon TL'lik büyük ikramiye "52672" numaralı bilete isabet etti. Şanslı bilet; Lefkoşa bölgesi gezici bayilerimizden Işıltan Yüksel tarafından satılan bilete çıktı.

30 Ağustos’da 2 Milyon TL

30 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleşecek olan çekilişte büyük ikramiye 2 Milyon TL olacak. Gerçekleştirilecek çekilişin bilet fiyatları 250 TL olarak belirlendi, Biletler yarından itibaren satışa sunuluyor.

 

