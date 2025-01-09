4 saatte 637 sürücüye yasal işlem

Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt Polis Müdürlükleri tarafından eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi. Trafik denetimlerinde 637 sürücü hakkında yasal işlem uygulandı.

08 Ocak 2025 tarihinde, 20:00-24:00 saatleri arasında, Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk alanı içerisinde, eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirilmiştir.



Gazimağusa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, kafeler, gece kulüpleri, kahvehaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş ancak olumsuzluk tespit edilmemiştir.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 25 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.



Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 726 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 151’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 9’u sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 3’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 40’ı seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 1’i sigortasız araç kullanmak, 3’ü trafik ışıklarına uymamak, 1’i tehlikeli sürüş yapmak ve 103’ü diğer trafik suçlardan olmak üzere toplam 311 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır.



Girne’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş ancak olumsuzluk tespit edilmemiştir.



Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 33 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.



Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 2,788 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 134’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 9’u alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 2’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 5’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 3’ü sigortasız araç kullanmak ve 105’i diğer trafik suçlardan olmak üzere toplam 259 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 12 araç ise trafikten men edilmiştir.



Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, bahis evleri, kahvehaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş edilmiş olup, kalmakta oldukları ikametgahta yapılan aramada, tasarruflarında toplam 11,5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam 4 adet hap tespit edilen 2 kişi tutuklanmıştır.

Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 871 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 6’sı yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 7’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 5’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 1’i trafik ışıklarına uymamak ve 48’i diğer trafik suçlardan olmak üzere toplam 67 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır.