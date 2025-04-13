  • BIST 9380.95
  • Altın 3957.954
  • Dolar 37.9013
  • Euro 42.9351
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAİsrail'den yeni tahliye emirleri: Gazze'nin güneyindeki Refah kentinden göç başladı

4 tişörtü ödemeden çıktılar

» »
4 tişörtü ödemeden çıktılar
4 tişörtü ödemeden çıktılar

 

11.04.2025 tarihinde, saat 10.30 sıralarında, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir alış veriş merkezi içerisinde müşteri olarak bulunan A.A.S.(E-18) ve Y.D.(E-20)’nin satışa sunulan toplam değerleri 1396 TL olan 4 adet tişörtü alıp, ödeme yapmadan işletme dışına çıkarmak suretiyle çaldıkları tespit edilmiştir.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada bahse konu şahıslar tespit edilerek tutuklanmışlardır.

Soruşturma devam etmektedir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • 14 Nisan’da yine eylem var! Genel grev de gündemde...12 Nisan 2025 Cumartesi 09:44
  • Erhürman: Kıbrıs Türk halkı başkalaşmayı kabul etmiyor12 Nisan 2025 Cumartesi 09:43
  • Yaban Eşeği Polis Aracına Çarptı: Bir Polis Yaralandı12 Nisan 2025 Cumartesi 09:40
  • Vehit Nekipzade hayatını kaybetti...11 Nisan 2025 Cuma 12:30
  • Sivil Toplum Ayakta! Eylemler başlıyor! Geçit yok! Genel grevler kapıda....11 Nisan 2025 Cuma 12:15
  • Özersay açıkladı... UBP Girne Kadın kolları başkanı dosyası Savcılıkta...11 Nisan 2025 Cuma 12:04
  • BASS’tan OLKO Birlik LTD’nin kapatılmasına ilişkin açıklama11 Nisan 2025 Cuma 11:37
  • “Habitat Cyprus 2025” başladı!11 Nisan 2025 Cuma 11:29
  • KTEZO: Yerli ve kadın istihdamı için vaat verildi, Meclis dahi toplanamadı11 Nisan 2025 Cuma 11:23
  • Harmancı’dan Yüksek Mahkeme yorumu: Net bir mesaj daha verildi, orada nasılsa burada da görmek istiyoruz11 Nisan 2025 Cuma 09:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti