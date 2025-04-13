4 tişörtü ödemeden çıktılar

11.04.2025 tarihinde, saat 10.30 sıralarında, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir alış veriş merkezi içerisinde müşteri olarak bulunan A.A.S.(E-18) ve Y.D.(E-20)’nin satışa sunulan toplam değerleri 1396 TL olan 4 adet tişörtü alıp, ödeme yapmadan işletme dışına çıkarmak suretiyle çaldıkları tespit edilmiştir.
Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada bahse konu şahıslar tespit edilerek tutuklanmışlardır.
Soruşturma devam etmektedir.
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