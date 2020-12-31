4 Üründe Limit Üstü Kalıntı Tespit Edildi

Tarım Dairesi 25-31 Aralık 2020 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
İthal ürünlerden 26 numunede 23 numune temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 3 ürün bulunmuştur.
Onbaşı İşl. Ltd ait ayva ve Cahide Kılıç’a ait armut (Deveci) Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler firmaların isteği üzerine menşeine iade edilmiştir.
Köşe Tic. Ltd. ait cennet meyvesinde Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün, firmanın isteği üzerine imha veya menşeine iade edilecektir.
Yerli ürünlerden 11 numuneden 10 numune temiz olup, Tavsiye Dışı Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 1 ürün bulunmuştur.
Mağusa sakinlerinden Ahmet Kartal’a ait dolmalık biberde tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün imha edilmiştir.
1 Ocak 2021 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
İsim
Yerli/ithal
Ürün
Analiz Sonucu
SVS Tic. Ltd.
İthal
Çeri Domates
Temiz
SVS Tic. Ltd.
İthal
Cennet Meyvesi
Temiz
SVS Tic. Ltd.
İthal
Elma Stk
Temiz
Baharyolu Baharatları
İthal
Acı Pul Biber
Temiz
Baharyolu Baharatları
İthal
Tatlı Pul Biber
Temiz
Baharyolu Baharatları
İthal
İsot Biber
Temiz
M.Hacı Ali İşl.
İthal
Mısır DDGS
Temiz
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Red Globe Üzüm
Temiz
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Ayva
Limit Üstü
Cahide Kılıç
İthal
Çeri Domates
Temiz
Cahide Kılıç
İthal
Armut Deveci
Temiz
Cahide Kılıç
İthal
Cennet Meyvesi
Temiz
Cahide Kılıç
İthal
Sultani Üzüm
Temiz
Köşe Tic. Ltd
İthal
Cennet Meyvesi
Limit Üstü
Köşe Tic. Ltd
İthal
Elma Gala
Temiz
Köşe Tic. Ltd
İthal
Armut Deveci
Temiz
SVS Tic. Ltd.
İthal
Çeri Domates
Temiz
SVS Tic. Ltd.
İthal
Cennet Meyvesi
Temiz
SVS Tic. Ltd.
İthal
Armut Ankara
Temiz
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Elma Golden
Temiz
Cahide Kılıç
İthal
Çeri Domates
Temiz
Cahide Kılıç
İthal
Armut Deveci
Limit Üstü
TÜK
İthal
Arpa Yemlik
Temiz
SVS Tic. Ltd.
İthal
Elma Stk.
Temiz
SVS Tic. Ltd.
İthal
Çeri Domates
Temiz
Nej Grain Ltd.
İthal
Mısır Yemlik
Temiz
Ahmet Kartal
Mağusa
Dolma Biber
Limit Üstü
İdris Saraç
Mağusa
Kabak
Temiz
İdris Saraç
Mağusa
Domates
Temiz
İdris Saraç
Mağusa
Dolma Biber
Temiz
İdris Saraç
Mağusa
Patlıcan
Temiz
Oktay Başman
Mağusa
Domates
Temiz
Sedat İster
Mağusa
Hıyar
Temiz
Sedat İster
Mağusa
Domates
Temiz
Halil Camuş
Cengizköy
Brokoli
Temiz
Atalay Canveren
Yeşilırmak
Marul
Temiz
Ülgeş Hançer
Cengizköy
Marul
Temiz
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