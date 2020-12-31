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4 Üründe Limit Üstü Kalıntı Tespit Edildi

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Tarım Dairesi 25-31 Aralık  2020 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
4 Üründe Limit Üstü Kalıntı Tespit Edildi

Tarım Dairesi 25-31 Aralık  2020 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal ürünlerden  26 numunede 23 numune temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 3 ürün bulunmuştur.

Onbaşı İşl. Ltd ait ayva ve Cahide Kılıç’a ait armut (Deveci) Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler firmaların  isteği üzerine menşeine iade edilmiştir.

Köşe Tic. Ltd. ait cennet meyvesinde Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün, firmanın isteği üzerine imha veya menşeine iade edilecektir.

Yerli ürünlerden 11 numuneden 10 numune temiz olup, Tavsiye Dışı Bitki Koruma Ürünü tespit edilen  1 ürün bulunmuştur.

Mağusa sakinlerinden Ahmet Kartal’a  ait dolmalık biberde tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün imha edilmiştir.

   1 Ocak 2021 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:

İsim

Yerli/ithal

Ürün

Analiz Sonucu

SVS Tic. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

SVS Tic. Ltd.

İthal

Cennet Meyvesi

Temiz

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma Stk 

Temiz

Baharyolu Baharatları

İthal

Acı Pul Biber

Temiz

Baharyolu Baharatları

İthal

Tatlı  Pul Biber

Temiz

Baharyolu Baharatları

İthal

İsot Biber

Temiz

M.Hacı Ali İşl.

İthal

Mısır DDGS

Temiz

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Red Globe Üzüm

Temiz

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Ayva

Limit Üstü

Cahide Kılıç

İthal

Çeri Domates

Temiz

Cahide Kılıç

İthal

Armut Deveci

Temiz

Cahide Kılıç

İthal

Cennet Meyvesi

Temiz

Cahide Kılıç

İthal

Sultani Üzüm

Temiz

Köşe Tic. Ltd

İthal

Cennet Meyvesi

Limit Üstü

Köşe Tic. Ltd

İthal

Elma Gala

Temiz

Köşe Tic. Ltd

İthal

Armut Deveci

Temiz

SVS Tic. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

SVS Tic. Ltd.

İthal

Cennet Meyvesi

Temiz

SVS Tic. Ltd.

İthal

Armut Ankara

Temiz

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma Golden

Temiz

Cahide Kılıç

İthal

Çeri Domates

Temiz

Cahide Kılıç

İthal

Armut Deveci

Limit Üstü

TÜK

İthal

Arpa Yemlik

Temiz

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma Stk.

Temiz

SVS Tic. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

Nej Grain Ltd.

İthal

Mısır Yemlik

Temiz

Ahmet Kartal

Mağusa

Dolma Biber

Limit Üstü

İdris Saraç

Mağusa

Kabak

Temiz

İdris Saraç

Mağusa

Domates

Temiz

İdris Saraç

Mağusa

Dolma Biber

Temiz

İdris Saraç

Mağusa

Patlıcan

Temiz

Oktay Başman

Mağusa

Domates

Temiz

Sedat İster

Mağusa

Hıyar

Temiz

Sedat İster

Mağusa

Domates

Temiz

Halil Camuş

Cengizköy

Brokoli

Temiz

Atalay Canveren

Yeşilırmak

Marul

Temiz

Ülgeş Hançer

Cengizköy

Marul

Temiz

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