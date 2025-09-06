43 araç trafikten men, 2 tutuklu

Trafik ekipleri tarafından dün ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 2 bin 82 araç sürücüsü kontrol edildi.

Polisten verilen bilgiye göre, çeşitli trafik suçlarından toplam 358 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 43 araç ise trafikten men edildi ve 2 sürücü de tutuklandı.

Rapor edilen trafik suçları ise; 134’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 26’sı alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 4’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 7’si sigortasız araç kullanmak, 3’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 52’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 9’u muayenesiz araç kullanmak, 21’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 5’i seyir halinde trafik levha ve işaretlerine uymamak, 1’i kamu taşıma işletme izni (T) izninde belirtilen şartlara uymamak, 1’i koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak ve 95’i diğer trafik suçlarından oluşuyor.