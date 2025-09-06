  • BIST 10729.49
  • Altın 4758.2
  • Dolar 41.1913
  • Euro 48.3102
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAPutin: Ukrayna'daki herhangi bir Batılı güç Rus ordusunun hedefi olacak

43 araç trafikten men, 2 tutuklu

» »
2 bin 82 sürücü kontrol edildi: 43 araç trafikten men, 2 tutuklu
43 araç trafikten men, 2 tutuklu

Trafik ekipleri tarafından dün ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 2 bin 82 araç sürücüsü kontrol edildi.

Polisten verilen bilgiye göre, çeşitli trafik suçlarından toplam 358 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 43 araç ise trafikten men edildi ve 2 sürücü de tutuklandı.

Rapor edilen trafik suçları ise; 134’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 26’sı alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 4’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 7’si sigortasız araç kullanmak, 3’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 52’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 9’u muayenesiz araç kullanmak, 21’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 5’i seyir halinde trafik levha ve işaretlerine uymamak, 1’i kamu taşıma işletme izni (T) izninde belirtilen şartlara uymamak, 1’i koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak ve 95’i diğer trafik suçlarından oluşuyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Sıla Usar İncirli: Tutukluların sağlık hakkı ihlal edilemez, yargı süreci insan onuruna uygun olmalı05 Eylül 2025 Cuma 15:18
  • Tabipleri Birliği: Teknecik Elektrik Santrali’ndeki zehirlenme olayı ihmal ve sorumsuzluğun ürünü05 Eylül 2025 Cuma 15:14
  • Önümüzdeki haftanın ilk günlerinde yağmur bekleniyor05 Eylül 2025 Cuma 15:13
  • Ercan’da "İzciliğin İzi" sergisi05 Eylül 2025 Cuma 14:23
  • Yürüyüş yaparken rahatsızlandı, hayatını kaybetti!05 Eylül 2025 Cuma 14:23
  • İskele’de marketten bira çalan şahıs tutuklandı05 Eylül 2025 Cuma 13:07
  • Girne ve Gaziköy’de alkollü sürücüler kazaya sebep oldu!05 Eylül 2025 Cuma 13:04
  • TIR dorsesinde havasızlıktan ölen kişinin Şadi Ceylan olduğu belirlendi05 Eylül 2025 Cuma 13:03
  • Kıbrıslı Rum 5 sanığın duruşması, 12 Eylül’e ertelendi05 Eylül 2025 Cuma 13:00
  • Çavuşoğlu: AÖA'daki skandal doğru olsaydı şu anda o öğretmen okulda olmazdı05 Eylül 2025 Cuma 12:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti