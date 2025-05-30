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474 engelli birey çalışabilir durumda: Her 25 çalışandan 1’i engelli olabilir

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Çalışma Bakanlığı verilerine göre 5 bin 700 engelli bireyden 474’ü çalışabilir durumda. Mevzuata göre her 25 çalışandan 1'i engelli olabilir.
474 engelli birey çalışabilir durumda: Her 25 çalışandan 1’i engelli olabilir

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Günay Kibrit başkanlığındaki Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği heyetini kabul ederek görüştü.

Dernek Başkanı Günay Kibrit Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Engelli Bireylerin Güçlendirilmesi projesi kapsamında engelli bireylerin istihdamı önündeki bariyerlerin tespiti araştırmasının sonuçlarını paylaştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu raporu incelediğini belirterek son derece değerli ve eksikliği olan çalışma hazırlandığını kaydetti.

Sağlık raporlarına göre 5 bin 700 engelli arasında 474 çalışabilir engelli olduğunu ifade eden Gardiyanoğlu, son olarak 80 kişinin istihdamının gerçekleştirildiğini belirtti.

Gardiyanoğlu: “Engelli bireylerimizin çoğunlukla özel sektör yerine devleti tercih ettiği bir durum söz konusu. Ancak devletin de olanakları ve altyapı sınırları belli. Özel sektör engelli bireyleri istihdam etmekle hangi haklara sahip olduğunu bilmiyor. Engelli kardeşlerimiz de özel sektöre yerleştirildiklerinde hangi menfaatlere sahip olacaklarını tam olarak bilmiyor.

Bu konuyu daha görünür kılmak ve daha fazla bilgilendirmek adına bilgilendirici kamu spotları hazırlıyoruz. 15 -20 gün içinde ekonomik örgütler ile bir araya geleceğim. Engelli bireylerin istihdam olanaklarının çoğalması için çalışıyoruz. Bu çerçevede otel işletmecileri ile de görüşmelerim olacak.” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit de konuşmasında araştırma raporunun bugüne kadar yapılmış en kapsamlı araştırma olduğunu belirterek, projenin sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi için katkılarından dolayı Bakan Gardiyanoğlu’na teşekkür etti.

Yasada her 25 kişide bir engelli çalıştırılması şeklinde madde olduğunu hatırlatan Kibrit, Çalışma Bakanlığının da katkıları ile özel sektöre de engelli istihdamını kaydırmayı arzu ettiklerini dile getirdi.

 “Bu proje yaklaşık 3 ay sonra bitecek.  Amacımız proje bittiğinde en az 10- 15 gencimizi özel sektörde de istihdama başlamış şekilde görmek.” diye konuşan Kibrit her türlü katkıyı vermeye hazır olduklarının altını çizdi.

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