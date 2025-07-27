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5 ilçede eş zamanlı trafik denetimi: 122 araç trafikten men edildi!

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Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele’de 26-27 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetimlerinde 5 bin 251 araç kontrol edilirken, 917 sürücü hakkında işlem yapıldı, 122 araç trafikten men edildi ve 5 kişi tutuklandı.
5 ilçede eş zamanlı trafik denetimi: 122 araç trafikten men edildi!

Polis Genel Müdürlüğü, 26-27 Temmuz 2025 tarihlerinde saat 22.00 ile 02.00 arasında Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele ilçelerinde eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirdi.

Denetimler sonucunda birçok trafik suçu tespit edilirken, bazı şahıslar da yasal statü ihlali ve kamu huzurunu bozmak suçlarından tutuklandı.

LEFKOŞA

Lefkoşa’da yapılan denetimlerde eğlence mekanları, gece kulüpleri, kahvehaneler, işçi lojmanları ve halka açık alanlar kontrol edildi.

Ülkede yasal statüsü bulunmayan 2 kişi ile sarhoşken yüksek sesle çevreye rahatsızlık veren 4 kişi tutuklandı. Trafik kontrollerinde ise 524 sürücü denetlenirken, 129’u çeşitli trafik suçlarından rapor edildi, 12 araç trafikten men edildi ve 1 sürücü tutuklandı.

GAZİMAĞUSA

Gazimağusa’da olumsuz bir duruma rastlanmazken, trafik ekiplerinin kontrol ettiği 609 sürücünün 202’si hakkında yasal işlem yapıldı. 1 araç trafikten men edildi.

GİRNE

Girne’de asayiş yönünden olumsuzluk tespit edilmedi. Trafik ekiplerinin denetlediği bin 865 sürücüden 226’sı hakkında işlem başlatıldı.

GÜZELYURT

Güzelyurt’ta eğlence mekanları, kahvehaneler ve halkın yoğun olduğu bölgeler kontrol edildi; herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

693 araç sürücüsünün denetlendiği trafik uygulamasında 51 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı, 1 araç trafikten men edildi.

İSKELE

İskele’deki asayiş denetimlerinde olumsuzluk tespit edilmedi.

Ancak bin 560 sürücünün kontrol edildiği trafik uygulamasında, 309 sürücüye yasal işlem uygulandı. 82 araç trafikten men edildi.

GENEL TABLO

Genel tabloya göre, 5 ilçede toplam 5 bin 251 araç sürücüsü kontrol edildi, 917 sürücü çeşitli suçlardan rapor edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı, 122 araç trafikten men edildi ve 5 kişi tutuklandı.

 

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