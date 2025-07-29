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5 kaçak ile çevreyi rahatsız eden 3 alkollü şahıs tutuklandı

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Polis Ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen kontrollerde KKTC’de izinsiz ikamet ettiği tespit edilen 5 kişi tutukladı.
5 kaçak ile çevreyi rahatsız eden 3 alkollü şahıs tutuklandı

3 kişi sarhoşken rahatsızlık vermekten tutuklandı

Alsancak Lapta ve Girne’de sarhoş halde bağırıp çağırarak rahatsızlık yaratan 3 kişi tutuklandı.

Alsancak’ta A.A.(K-54), alkollü içki tesiri altında bulunduğu sırada (nefes örneği vermeyi reddetti), Lapta’da H.M. (E-41) 99 mlgr alkollü içki tesiri altında ve Girne’de B.G.(K-23) ise 173 mlgr alkollü içki tesiri altında  yüksek sesle bağırıp çağırarak rahatsızlık yarattı.

İzinsiz müzik yayını yapan iş yeri işletmecisi hakkında yasal işlem başlatıldı

Girne’de bir restoranda, 00.50 sıralarında, Girne Polis Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan kontrolde  yetkili makamdan izinsiz ses yükseltici alet kullanarak müzik yayını yapıldığı tespit edildi. Bahse konu iş yeri işletmecisi K.H.(E-45) hakkında yasal işlem başlatıldı.

 

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