5 Kıbrıslı Rum, yeniden mahkemeye çıkarıldı

Mahkeme, zanlılar A.K (E-60) ile A.K’nin (K-60), davaları görüşülünceye kadar üç ayı aşmayacak süreyle Merkezi Cezaevi’nde tutuklu kalmalarına emir verdi.

Tüm zanlılar daha sonra, “Askeri Yasak Bölgeyi İhlal” suçlamasıyla Gazimağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak aleyhlerinde bir gün tutukluluk emri alındı.

İskele'de tutuklu bulunan 5 Rum yarın sabah saat 09.00'da Lefkoşa’da, "Askeri Yasak bölgeyi ihlal Suçundan" Askeri mahkemeye çıkarılacak

İskele'de tutuklu bulunan 5 Rum yarın sabah saat 09.00'da Lefkoşa’da, "Askeri Yasak bölgeyi ihlal Suçundan" Askeri mahkemeye çıkarılacak

G.G. (E-66), 19 Temmuz’da saat 16.00 sıralarında kullanımındaki araçla Gazimağusa’da Akyar Kara Giriş Kapısı’nda muhaceret işlemi yaptırmadan askeri yasak bölgeyi ihlal ederek KKTC’ye giriş yapmış, araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan A.K(E-60), A.K. (K-60), N.G. (K-63) ve A.L. (E-68) tutuklanmıştı.

Araçta birçok harita ve tapu yanında bazı evrak da tespit edilmişti.