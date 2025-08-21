  • BIST 11313.9
5 Kıbrıslı Rum'un duruşması 27 Ağustos'a ertelendi

İskele’de bir özel mülke izinsiz girmek ve askeri bölgeyi ihlal etmekle suçlanan 5 Kıbrıslı Rum'un duruşması 27 Ağustos 2025 tarihine ertelendi.
İskele’ye bağlı Kalecik köyünde keşif yaptıkları ve rahatsızlık verdikleri gerekçesiyle tutuklanan, ülkeye yasa dışı giriş yaptıkları tespit edilen ve 1 Ağustos tarihinde yargılanmak üzere cezaevine gönderilen Andreas Kypriano, Annia Kypriano, Niki Geogoria, Antonis Lourol ve Gregory Geogoria bugün yeniden Askeri Mahkemeye çıkarıldı.

Yargıç Tutku Candaş’ın huzurunda görüşülen davada KKTC Başsavcılığı adına savcı, sanıklar adına ise avukatlar Uğur Çulhaoğlu ve Öncel Polili hazır bulundu. Savunma avukatları, sanıkların suçu kabul etme durumunun olmadığını yineledi.

İddia makamı, ilk olarak Foto Parmak İzi Şubesi’nde görevli Timuçin Aydım’ı tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık, Akyar Kara Sınır Kapısı’ndan çektiği görüntüleri ve ilgili tarihte kameraların çalışmamasına yol açan kazı çalışmalarına ilişkin kayıtları mahkemeye emare olarak sundu.

Daha sonra Akyar Güvenlik Amirliği’nde görevli polis memuru Mustafa Sönmez dinlendi. Tanık, 19 Temmuz’da görevde olduğunu ve sanıklardan birinin işlem yapılmadan geçişine dair ifade verdiğini aktardı. Avukat Öncel Polili, bu geçişte sınır kapısında görevli polis ve sivil hizmet görevlisinin ihmali olduğunu söylerken, polis, yoğun geçişler nedeniyle görevini ihmal ettiğini kabul etmedi.

Polis memuru Zafer Yıldız da sanıkların giriş-çıkış dökümlerini temin ettiğini belirterek belgeleri emare olarak sunmak istedi. Savunma itiraz etse de mahkeme belgelerin emare olarak kabulüne karar verdi. Yıldız, 19 Temmuz’da Andreas Kypriano’nun KKTC’ye giriş kaydı olmadığını, diğer dört sanığın ise kayıtlarının bulunduğunu ifade etti.

Avukat Öncel Polili, Andreas Kypriano’nun muhaceret sisteminden kaydının silindiğini iddia etti. Mahkeme, tanığa bu hususun suç teşkil edebileceğini hatırlatarak isterse cevap vermeyebileceğini bildirdi. Tanık, cevap vermemeyi tercih etti.

Duruşma 27 Ağustos tarihine erteledi.

 

