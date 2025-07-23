5 Kıbrıslı Rum’un tutukluluğu 8 gün daha uzatıldı

Kalecik’te meydana gelen genel rahatsızlık ve mülke tecavüz suçlarından tutuklanan 5 Kıbrıslı Rum zanlı, bugün yeniden İskele Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkeme, zanlıların 8 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.