"5. Turda en çok oy alan kazanır. Son turda en çok oy RED olarak çıktı. Yani kazanan RED"

İşte Serdar Denktaş'ın yaptığı açıklama;

Bulaşmayım dedim olmuyor.

1-Tek aday olmasına rağmen İç tüzük seçim öngörüyorsa ilk 4 tur seçilebilmek için 26 gerekir.

2-son tur olan 5. Turda en çok oy alan kazanır. Son turda en çok oy RED olarak çıktı. Yani kazanan RED.

3- Bunun dışında verilecek bir görüş şu veya bu nedenle siyasallaştırılmış bir görüş olur. Hukuk sistemimize bu damganın vurulmayacağına inanmak isterim