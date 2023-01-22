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50 bin yıl sonra Dünya’ya yaklaşıyor: Yeşil kuyruklu yıldız nasıl izlenecek?

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C/2022 E3 (ZTF) olarak bilinen yeşil kuyruklu yıldız, her 50.000 yılda bir Güneş’in yörüngesinde dönüyor ve 1 Şubat 2023’te Dünya’ya en yakın haline gelecek. Uzmanlar bu tarihi olayın nasıl izlenebileceği ile ilgili detayları paylaştı.
50 bin yıl sonra Dünya’ya yaklaşıyor: Yeşil kuyruklu yıldız nasıl izlenecek?

Mart 2022’de keşfedilen ve resmi adı C/2022 E3 (ZTF) olan kuyruklu yıldız bilim dünyasının gündemine oturdu… Her 50.000 yılda bir Güneş'in yörüngesinde dönen “yeşil kuyruklu yıldız” 1 Şubat 2023'te Dünya'ya en yakın haline gelecek.

Bilim insanları kısa bir süre önce, daha parlak yeşilimsi ışığını ve sarımsı bir toz kuyruğunu ortaya çıkaran ilk ayrıntılı fotoğrafını çektiler. Kuyruklu yıldız çıplak gözle görülebilecek ama yine de 26 milyon mil uzaktayken sönük olacağı için net şekilde izlemek isteyenlerin gerekli ekipmanlarla gökyüzünü takip etmeleri öneriliyor.E3, Temmuz 2020'de görülen NEOWISE kuyruklu yıldızından bu yana çıplak gözle görülen ilk kuyruklu yıldız olacak. NEOWISE ardında uzun, puslu bir kuyruk bıraktı ve E3 muhtemelen gece gökyüzünde gri bir çizgi olarak görünecek.

ABD’nin önde gelen gazetelerinden New York Times’a konuşan uzmanlar, kuyruklu yıldızın nasıl izlenebileceğine dair tavsiyeleri kamuoyu ile paylaştı.

“İLK YAPMANIZ GEREKEN ŞEY…”

Çıplak gözle zor görüleceğini belirten uzmanlar kuyruklu yıldızın parlaklığının da henüz tam olarak kestirilemediğini dile getirdi. Avrupa Uzay Ajansı’nda görevli astronom Laurence O’Rourke, “Bunlar canlı varlıklar. Güneş’ten uzak olduklarında uyuyorlar yaklaştıklarında uyanıyorlar. Her kuyruklu yıldız canlı olduğu için Güneş’i geçene kadar nasıl reaksiyon göstereceklerini bilemiyoruz” ifadesini kullandı.

E3 olarak da bilinen kuyruklu yıldızın Güneş’e en yakın geçtiği 12 Ocak’tan itibaren parladığı belirtilirken Maryland Üniversitesi’nde görevli astronom Mike Kelley, “Karanlık olması gerek ve kişinin deneyimli bir gözlemci olması gerekir. Kuyruklu yıldızı görmek için kuzeye bakın” ifadesini kullandı.

Kuzey Yıldızı’nı bulduktan sonra kuyruklu yıldızın görülebileceği belirtilirken ışık kirliliğinin olmadığı bir yerde gözlem yapmak ve bir dürbün almanın da işe yarayabileceği belirtildi. Los Angeles’taki Griffith Rasathanesi’nin direktörü E.C. Krupp da, “Ortalama bir dürbünle yıldızı görebilirsiniz” dedi. Fakat uzmanlar daha büyük bir teleskobun kuyruklu yıldızın renkleri ve detaylarını görmekte daha çok işe yarayacağını belirtti.

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