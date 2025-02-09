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50 binden fazla Rus KKTC'de

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Rusya'nın Lefkoşa Büyükelçisi Murat Zyazikov, 50 binden fazla Rus’un “daimi veya geçici olarak” Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunduğunu açıkladı.
50 binden fazla Rus KKTC'de

Rusya'nın Lefkoşa Büyükelçisi Murat Zyazikov, 50 binden fazla Rus’un “daimi veya geçici olarak” Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunduğunu açıkladı. Rus gazetesi Komsomolskaya Pravda’ya açıklama yapan Zyazikov, “kuzey” Lefkoşa’daki Dereboyu’nda konsolosluk hizmetleri sunan ofise Ağustos 2023’ten bu yana toplam 17 bin Rus vatandaşının başvuruda bulunduğunu söyledi.

Zyazikov, Kuzey Kıbrıs’taki vatandaşlarının çoğunluğunun “Rusya'ya karşı çok vatansever olduğunu” iddia etti.  

Konsolosluk Daire Başkanı Artem Baykin ise  “Kuzey Kıbrıs'taki soydaşlarımız en çok noterlik hizmeti, yabancı pasaport tescili ve evlilik cüzdanı talebinde bulunuyor” dedi.

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