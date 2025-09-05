51 iş yeri denetlendi, 19 iş yerine ceza yazıldı

Gıda üretilen alanlardaki hijyen kontrolleri, çalışan personelin kişisel hijyeni, üretim faaliyetlerinin gıda güvenliğine uygunluğunun kontrol ve izlenmesini kapsayan Ağustos 2025 döneminde yapılan denetimlerde toplam 51 iş yeri denetlendi, 19 işletmeye ceza yazıldı.
Sağlık Şubesi, Ağutsos 2025 döneminde 1 market, 28 café/restoran, 4 gıda imalathanesi/deposu, 3 kasap, 1 su arıtma ve ambalajlama yeri, 1 tartı kalibrasyonu ayrıca döviz bürosu, araç kiralama, otopark, araç yıkama gibi işletmelerden oluşan 13 yeri denetledi.
Denetimler sonucunda iş yeri izinsiz ve sağlık karnesiz işçi çalıştırdıkları için 19 iş yerine ceza yazıldı.
Ağustos 2025 denetimlerinde 100 adet gıda ürünü, 600 kg gıda katkı maddesi, 300 kg salam ve et ürünü müsadere edildi.
