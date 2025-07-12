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57 araç trafikten men edildi, 2 araç sürücüsü tutuklandı, 330 kişi rapor edildi

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Trafik Ekipleri tarafından ülke genelinde dün yapılan denetimlerde çeşitli trafik suçlarından 310 araç sürücüsü rapor edildi; 57 araç trafikten men edildi; 2 kişi de tutuklandı. Sürücülerin 110’u süratli araç kullanmaktan ceza aldı.
57 araç trafikten men edildi, 2 araç sürücüsü tutuklandı, 330 kişi rapor edildi

Polis açıklamasına göre 1907 araç sürücüsünün kontrol edildiği denetimlerde rapor edilen sürücülerin 110’u yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 15’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 4’ü sürüş ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanmak,  3’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 4’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 21’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 11’i muayenesiz araç kullanmak,19’u sigortasız araç kullanmak, 3’ü tehlikeli sürüş yapmak, 12’si elektrikli scooterların kullanım kurallarına uymamak, 2’si trafik ışıklarına uymamak,9’u seyir halinde trafik levha ve işaretlerine uymamak 1’i polisin “dur” emrine uymamak ve 96’sı diğer trafik suçlarından yazıldı.

 

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