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6 ayda yolcu sayısı % 18,73 uçak sayısı % 23.22 arttı

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Dünyaya açılan kapısı konumundaki Ercan Havalimanı’nda geçen yılın ilk 6 ayına göre bu yıl yolcu ve uçak sayılarındaki artışlar devam ediyor.
6 ayda yolcu sayısı % 18,73 uçak sayısı % 23.22 arttı

Kıbrıs adasının alan itibariyle en büyük havalimanı konumundaki Ercan Havalimanı yolculara sunduğu konfor ve hizmet kalitesi ile de ön plana çıkıyor. Terminal binasında çevre dostu uygulamalar, doğaya saygılı ve enerji tasarruflu yürütülen operasyon ve konforlu iç mekan koşullarıyla yolculara ve misafirlere en iyi hizmet verilmeye çalışılıyor.

T&T Havalimanı İşletmeciliğinden yapılan açıklamaya göre, Ocak- Haziran 2024 ile Ocak – Haziran 2025 dönemindeki altı aylık sürede yolcu sayısında yüzde 18.73, uçak sayısında ise yüzde 23.22’lik bir yükseliş oldu.

2024’e göre yolcu ve uçak rakamlarındaki  yükseliş devam ediyor

Buna göre 2024 yılının altı ayında Ercan Havalimanı’nı 2 milyon 181 bin 947 yolcu kullanırken, bu sayı 2025’in ayni döneminde 2 milyon 590 bin 576’ya yükseldi.

Uçak sayına bakıldığı zaman ise 2004’ün altı 2 ayında Ercan Havalimanı’nı 14 bin 69 uçak kullanırken, 2025’in ayni döneminde bu rakam 17 bin 336 olarak gerçekleşti.

 

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