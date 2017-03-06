6 Mart 2017 Günlük Burç Yorumları

6 Mart Pazartesi günlük Oğlak, Kova, Balık, Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay burç yorumları

6 Mart 2017 Pazartesi Koç Burcu Günlük Burç Yorumu

Keyifli uyanacak ve güne istekli başlayacaksınız. Böylece bütün gününüz keyifli geçecek. Meydana gelen olayları gözden geçirebilir ve eski projelerinizi hatırlayabilirsiniz. Parasal konulara yönelik endişeleriniz olabilir ve gerilim hissedebilirsiniz fakat bugün dikkatinizi kendinize yönelteceksiniz ve projelerinizi gerçekleştirmek için çeşitli araştırmalar yapacaksınız. Arkadaşlarınızın ilgisi ve davetleri keyfinizi yerine getirecek. Sürpriz teklifler ile karşılaşabilirsiniz ve heyecan duyabilirsiniz. Bugün bilmediğiniz konular hakkında yeni şeyler öğrenebilirsiniz.

6 Mart 2017 Pazartesi Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Dikkat gerektiren konulara yönelik iş yaparken tedbirli olun. Çocuklar, ev ile ilgili konular ve karar vermeye zorlayan durumlar nedeniyle kafanız karışık olabilir. Fikirlerinizi ortaya koymak için acele etmeyin ve tartışma ortamlarından uzak durun. Aslında iyimser bir bakış açısı ile olaylara yaklaşabilirsiniz. Böylece iletişimlerinizde ortaya çıkan karışıklıkları anlayışlı davranarak çözebilirsiniz. Geleceğe yönelik beklentilerinizin arttığı bir dönem ve isteklerinizi gerçekleştirmek için sabırlı olmanız gerekiyor. Hareket halinde olmak sizi rahatlatacak. Dikkatinizi yapmanız gereken işlere odaklayın ve sağlığınıza özen gösterin.

6 Mart 2017 Pazartesi İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Bugün alacağınız bir haber sizi hem şaşırtacak, hem de heyecanlandıracak. İsteklerinizin sürpriz bir şekilde karşınıza çıktığını düşünebilirsiniz. Bugün arkadaşlarınız ile haberleşebilir ve uzun zamandır düşündüğünüz fakat ortaya koymadığınız fikirlerinizi anlatabilirsiniz. İkna edici ve etkileyici olacaksınız. Projelerinizi gerçekleştirmek için harekete geçebilirsiniz veya yeni projeler yapabilirsiniz. Ekip çalışmalarında başarılı olacaksınız ve iletişimleriniz giderek güçlenecek. Katılacağınız organizasyonlarda eğlenceli vakit geçireceksiniz.

6 Mart 2017 Pazartesi Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sürprizler ve değişikliklerden etkilenmiş olabilirsiniz ve stratejinizi gözden geçirebilirsiniz. İstekleriniz ile ortaya çıkan durum çok başka olabilir ve isteğinizi ortaya koymak için sabırsızlık ve gerilim hissedebilirsiniz. Seyahatler ve sportif faaliyetler sizi rahatlatacak. Yatırım yapmak ve alım-satım konuları sizi heyecanlandırabilir ancak harcamalarınıza özen göstermeniz gerekiyor. Hesapta olmayan ve harcama gerektiren durumlar ortaya çıkabilir. Bu arada pek çok işi aynı zamanda yapmaya çalışırken çok fazla yorulabilirsiniz. Sağlığınıza özen göstermeniz gerekiyor. Kendinizi fazla zorlamayın.

6 Mart 2017 Pazartesi Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Güne heyecanlı başlayacaksınız ve hareketli bir gün geçireceksiniz. Gün içinde karşılaştığınız kişiler ve konular duygularınızı harekete geçirecek. Duygusal ve alıngan bir tavır içinde bulunmaktan kaçının. Daha doğrusu bugün duygularınızı denetlemeniz gerekiyor. İsteklerinizi gerçekleştirmek için her zaman olduğundan daha büyük bir gayret içine gireceksiniz ve bu sırada eski alışkanlıklarınızın değişmiş olduğunu anlayacaksınız. Eskiden gösterdiğiniz tepkilerin dışında farklı tepkiler gösterebilirsiniz ve isteklerinizi daha özgür bir biçimde ortaya koyabilirsiniz. Bu arada yaratıcı kişilerin ilgisini çekeceksiniz. Yeni atılımlarda bulunabilirsiniz.

6 Mart 2017 Pazartesi Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Bazı kaygılarınız olsa bile anlayışlı ve iyimser bir tavır içinde bulunacaksınız. Hareket halinde olmak ve sevdiğiniz yerlerde dolaşmak keyfinizi yerine getiriyor ve enerjiniz yükseliyor. İsteklerinizi gerçekleştirmek için büyük bir gayret içinde olabilirsiniz. Çalışmalarınızı dostlarınız destekleyecek. Sevdiğinizin sıcak ilgisi moralinizi yükseltiyor. Geleceğe yönelik hayaller kurabilirsiniz. Eski hayallerinizi hatırlayacaksınız fakat bu kez daha farklı idealler içinde bulunabilirsiniz. Sevdiğiniz sizi destekleyecek.

6 Mart 2017 Pazartesi Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Büyük istekler ve güçlü arzular içindesiniz. Ve başarılı olmak, kendinizi göstermek istiyorsunuz. Ancak yaptıklarınızla içinizden yükselen istekler farklı olabilir. Çok fazla ayrıntılar ile ilgilenmeseniz iyi olacak. Olayları fazla sorgulamayın ve karşınıza çıkan fırsatları iyi değerlendirin. Yaşam enerjinizin yükseldiği bir dönem ve isteklerinizi gerçekleştirmek için yeni projeler yapabilirsiniz. Fakat sabırsız ve hırslı bir tavır içinde bulunmaktan kaçınmalısınız. Bu arada bazı teklifler ile karşılaşabilirsiniz.Ancak karşınıza çıkan fırsatları küçümsemeyin.

6 Mart 2017 Pazartesi Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Bugün kararlarınızı gözden geçireceksiniz. Eski olaylar ve geçmişte yaşadığınız konuları hatırlayabilirsiniz. Bilinçaltınızın derinlerinden yükselen unutulmuş konuları hatırlamak rahatsız edici olabilir fakat düşüncelerinizi değiştirmek ve istemediğiniz halde sürdürdüğünüz alışkanlıklarınızı değiştirmeyi böylece başarabilirsiniz. Özellikle kardeşleriniz, arkadaşlarınız, çocuklar ve yakınlarınız ile ilgili şimdiye kadar düşünmediğiniz ayrıntılar dikkatinizi çekecek. Düşünceler zihninizin derinliklerine inebilir... Fazla derinleşmeyin ve fikirlerinizi şimdilik kendinize saklayın. Tartışmacı ve inatçı bir tavır içinde bulunmaktan kaçının.

6 Mart 2017 Pazartesi Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Bugün alacağınız haberler sizi heyecanlandıracak ve geçmiş günleri hatırlayacaksınız. Çeşitli davetlere gidebilir, sinema, tiyatro ve eğlence yerlerinde keyifli vakit geçirebilirsiniz. Açık havada dolaşmak, alışveriş yapmak, mağaza gezmek ve değişik organizasyonlar ile ilgilenmekten keyif alacaksınız. Yaratıcı çalışmalar, ilginç insanlar ve seyahatler sizin için geliştirici olacak. Ayrıca seyahatler sırasında tanışacağınız kişiler ile arkadaşlık ilişkileri kurabilir ve onlardan yeni öğreneceğiniz bilgiler daha sonra işinize yarayabilir.

6 Mart 2017 Pazartesi Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Bu sabah ilginç düşünceler ve yaratıcı projeler ile güne başlayabilirsiniz. Geleceğe yönelik isteklerinizi gerçekleştirmek için kuvvetli arzularınız var ancak sabırlı olmanız gerekiyor. Bu arada geçmişi ve içinde bulunduğunuz durumu sorgulamanız mümkün. Sorgulamalarınızı derinleştirmeyin ve geçmişle ilgili konulara fazla takılı kalmayın. Sorgulamak aslında fırsatları ortaya çıkarmanıza yardım ediyor. Fakat saygın çevreler ile zıtlaşmasanız iyi olacak. Eskiden saygı duyduğunuz kişiler ve durumları şimdi küçümseyebilirsiniz. Ancak sizi destekleyen kişileri küçümsemeseniz iyi olacak...

6 Mart 2017 Pazartesi Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Ani değişiklikler ve sürpriz teklifler ile şaşırabilirsiniz. Dikkatinizi yükseltmeniz gereken bir dönem. Önem verdiğiniz ayrıntıları unutmayın. Aslında hiçbir zaman olmadığı kadar derin düşünebildiğiniz bir dönemdesiniz ve hızlı hareket edebilirsiniz. Fakat sorumluluklarınız veya önemsediğiniz kişilerin davranışları, hızınızı kesebilir. Aslında acele etmeden olayları dikkatli bir biçimde gözden geçirebilirsiniz ve isteklerinizi gerçekleştirmek için yeni planlar yapabilirsiniz.

6 Mart 2017 Pazartesi Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Bugün sizi zorlayan olaylara karşı direnciniz yüksek olacak. Yaşam enerjiniz ve istekleriniz çok yüksek. Sezgilerinize güvenin ve isteklerinizi ortaya koymak için harekete geçin. Parasal konulara yönelik bazı sorunlar olabilir ve beklentileriniz artabilir. Hırslı bir tavır içinde bulunmamaya özen göstermelisiniz. Dostlarınız ve sevdiğiniz sizi destekliyor. Yakınlarınızın ilgisi ve sıcak davranışları moralinizi yükseltecek. Kendinize olan inancınız yükseliyor. Fakat isteklerinizi gerçekleştirmek için daha fazla çalışmanız gerektiğini düşünebilirsiniz. Şansınızı iyi değerlendirin.