6 yaşındaki çocuk balkondan düştü!

Politis gazetesi, Lefkoşa’da apartmanın üçüncü katından 9 metrelik yükseklikten düşen 6 yaşındaki çocuğun durumunun ciddi ancak hayati tehlikesinin bulunmadığını yazdı.
Olayın dün sabaha yakın çocuğun uyanması ve o sırada restoranda çalışan annesini araması neticesinde meydana geldiğini yazan gazete çocuğun annesini bulamaması nedeniyle bahçeye çıkmak için mutfak penceresini açtığını ve o sırada dengesini kaybederek 9 metrelik yükseklikten düştüğünü belirtti.
Çocuğun, çevre sakinleri tarafından fark edildiğini belirten gazete polisin olayı araştırdığını ve annesinin ihmali üzerinde durduğunu da yazdı.
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