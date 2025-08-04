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6 yaşındaki çocuk balkondan düştü!

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Güney Kıbrıs’ta 6 yaşındaki erkek çocuğu apartmanın üçüncü katından düştü.
6 yaşındaki çocuk balkondan düştü!

Politis gazetesi, Lefkoşa’da apartmanın üçüncü katından 9 metrelik yükseklikten düşen 6 yaşındaki çocuğun durumunun ciddi ancak hayati tehlikesinin bulunmadığını yazdı.

Olayın dün sabaha yakın  çocuğun uyanması ve o sırada restoranda çalışan annesini araması neticesinde meydana geldiğini yazan gazete çocuğun annesini bulamaması nedeniyle bahçeye çıkmak için mutfak penceresini  açtığını ve o sırada dengesini kaybederek 9 metrelik yükseklikten düştüğünü belirtti.

Çocuğun, çevre sakinleri tarafından fark edildiğini belirten gazete polisin olayı araştırdığını ve annesinin ihmali üzerinde durduğunu da yazdı.

 

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