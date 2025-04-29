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63 suçlamadan 21’ini, diğeri ise 6’sını kabul etti

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KKTC’deki Rum mallarının satılması için reklam yaptıkları gerekçesiyle Rum Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan iki Macar uyruklu şahıs, aleyhlerindeki bazı suçlamaları kabul etti.
63 suçlamadan 21’ini, diğeri ise 6’sını kabul etti

KKTC’deki Rum mallarının satılması için reklam yaptıkları gerekçesiyle Rum Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan iki Macar uyruklu şahıs, aleyhlerindeki bazı suçlamaları kabul etti.

“Alphanews” sitesinde yer alan habere göre emekli güzellik uzmanı olan birinci sanık, Girne bölgesinde ev satılmasını teşvik ettiği ve reklamını yaptığı gerekçesiyle aleyhinde getirilen 63 suçlamadan 21’ini kabul etti. Mesleği kuaförlük olan ikinci sanık da, aynı suçlamalardan 6’sını kabul etti.

Öte yandan “philenews” haber sitesinde de, sanıkların “Ayios Amvrosios” (Esetepe), “Kalogrea” (Bahçeli) ve “Akathu” (Tatlısu) köylerinde bulunan Rum mallarını yüzde 20 oranında komisyonla pazarladığı kaydedildi.

Rum Ağır Ceza Mahkemesi’nin konuyla ilgili nihai kararını 9 Mayıs’ta açıklayacağı ifade edilirken, geri kalan suçlamalarla ilgili cezai kovuşturmanın ertelendiği belirtildi.

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