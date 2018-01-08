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674 sandığa göre 6 parti barajı aştı

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674 sandığa göre 6 parti barajı aştı
Sandıkların % 93.74’ü açıldı

 

YSK milletvekilliği erken genel seçimi sonuçlarını açıklamaya devam ediyor

Yüksek Seçim Kurulu, KKTC’de dün yapılan milletvekilliği erken genel seçiminde oyların yüzde 93.74’ünün sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, UBP yüzde 35.43 ile ilk sırada yer alırken, CTP yüzde 21.04, HP yüzde 17.06, TDP yüzde 8.66, DP yüzde 7.87, YDP yüzde 6.95, TKPYG yüzde 2.73,MDP yüzde 0.13, bağımsızlar da 0.13 oy aldı.

Toplam 719 sandıktan 674’ünün sonuçlarına göre, seçime katılan 8 siyasi partinden 6’sı yüzde 5’lik ülke barajını aştı. 

Henüz kesinleşmemiş sonuçlara göre, UBP 21, CTP 12, HP 9, DP 3, TDP 3, YDP de 2 milletvekili çıkaracak.

190 bin 553 kayıtlı seçmenin bulunduğu seçime katılım oranı yüzde 62’de kaldı. 
 

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