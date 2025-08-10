72 yaşındaki Salim Erdegör hayatını kaybetti!

Gaziköy’de akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazası, bir kişinin hayatını kaybetmesine, üç kişinin de yaralanmasına neden oldu.

Kazada yaşamını yitiren kişinin 72 yaşındaki Salim Erdegör olduğu belirlendi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Erdegör’ün yaşamını yitirdiğini tespit etti.

İlk belirlemelere göre kazada biri çocuk olmak üzere 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.