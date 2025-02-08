89 yaşındaki Nevarde ile 59 yaşındaki Akyüz yaşamını yitirdi

Malatya’da sakin 89 yaşındaki Brian James Anthony Nevarde ile Değirmenlik’te sakin 59 yaşındaki Alican Akyüz ani bir şekilde rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

Polisten verilen bilgiye göre, Nevarde, dün saat 07.15 sıralarında kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Akyüz ise, dün saat 19.20 sıralarında aniden rahatsızlanması sonucu olay yerine ambulans ile gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamayarak hayatını kaybetti.

Nevarde ile Akyüz’ün ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak.