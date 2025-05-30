9 kişi yasaklı göçmen ilan edildi

Bakanlar Kurulu, önergede belirtilen gerekçeler ve önergeye ekli sunulan güvenlik raporları ışığında, aşağıda isimleri ve doğum tarihleri belirtilen 9 kişinin, Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası’nın 6’ncı maddesinin (1)’inci fıkrasının (g) bendi uyarınca kamu düzenini, yönetsel düzeni veya genel ahlakı tehlikeye sokacak biçimde davranmaları veya KKTC Halkı arasında ve Devlete karşı düşmanlık uyandırması veya Devletin yetki ve gücüne karşı entrika çevirmeleri olasılığı bulunduğundan, adı geçenlerin tüm bulgu ve olgular değerlendirilerek Yasaklı Göçmen olarak ilan edilmelerine karar verdi.

ADI-SOYADI DOĞUM TARİHİ 1. Abolaji Ayoola OMOSOWON 16.1.1995 2. Akinkumi ADENIRAN 22.6.1994 3. Bright Ehis OLEABHIELE 23.6.1999 4. Chinonso Eric ABONYI 3.5.2001 5. David Blessing SULAIMAN 9.1.2000 6. Femi Samuel OLATUNDE 16.3.1995 7. Hakeem Adedamola ADUNOLA 13.11.1995 8. Isaac Linus Akpan MICHAEL 9.9.1993 9. Kelvin Songo NGIANGIA 4.1.1995