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9 kişi yasaklı göçmen ilan edildi

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Bakanlar Kurulu, kamu düzeni ve devlet güvenliğine tehdit oluşturabilecekleri gerekçesiyle 9 kişinin ülkeye girişini ve ikametini yasakladı.
9 kişi yasaklı göçmen ilan edildi

Bakanlar Kurulu, önergede belirtilen gerekçeler ve önergeye ekli sunulan güvenlik raporları ışığında, aşağıda isimleri ve doğum tarihleri belirtilen 9 kişinin, Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası’nın 6’ncı maddesinin (1)’inci fıkrasının (g) bendi uyarınca kamu düzenini, yönetsel düzeni veya genel ahlakı tehlikeye sokacak biçimde davranmaları veya KKTC Halkı arasında ve Devlete karşı düşmanlık uyandırması veya Devletin yetki ve gücüne karşı entrika çevirmeleri olasılığı bulunduğundan, adı geçenlerin tüm bulgu ve olgular değerlendirilerek Yasaklı Göçmen olarak ilan edilmelerine karar verdi.

ADI-SOYADI

 

DOĞUM TARİHİ
1. Abolaji Ayoola OMOSOWON16.1.1995
2. Akinkumi ADENIRAN22.6.1994
3. Bright Ehis OLEABHIELE23.6.1999
4. Chinonso Eric ABONYI3.5.2001
5. David Blessing SULAIMAN9.1.2000
6. Femi Samuel OLATUNDE16.3.1995
7. Hakeem Adedamola ADUNOLA13.11.1995
8. Isaac Linus Akpan MICHAEL9.9.1993
9. Kelvin Songo NGIANGIA4.1.1995
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