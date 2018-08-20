92 yaşındaki kadın 65 yıl sonra oğlunu görecek

Yaşlılardan oluşan 89 kişilik bir Güney Koreli grubu, 1950-1953 yıllarındaki savaştan bu yana hiç görmedikleri yakınlarıyla buluşmak için Kuzey Kore'ye gitti. Bu grupta yer alan 92 yaşındaki bir kadın, savaştan bu yana oğlunu ilk kez görecek.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre, sonuncusu üç yıl önce yapılan buluşma etkinlikleri kapsamında Kuzey Kore ve Güney Kore'den kurayla 100'er kişi seçildi.

Ancak seçilenlerden bazılarının ölmesi nedeniyle, Kuzey Kore'nin listesi 83, Güney Kore'nin listesi de 89 kişiye indi. Kuzey Kore'ye geçenler arasındaki en yaşlı kişi 101 yaşında.

Savaştan sonra Kore yarımadası bölündü ve Kuzey'de yaşayanlar bir daha ülkelerinden ayrılamadı.

'BUGÜNÜ GÖRECEĞİMİ HAYAL BİLE EDEMEZDİM'

65 yıl sonra oğlunu görecek olan Lee Keum-seom adlı kadın, savaş sırasında Kuzey'den kaçarken kocası ve o zaman dört yaşında oğlundan ayrı düştüğünü belirterek "Bugünün geleceğini hayal bile edemezdim. Oğlumun sağ olup olmadığını bile bilmiyordum" dedi.