  • BIST 90.312
  • Altın 233,433
  • Dolar 6,0936
  • Euro 6,9547
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKASaçlara zarar veren alışkanlıklar

92 yaşındaki kadın 65 yıl sonra oğlunu görecek

» »
Yaşlılardan oluşan 89 kişilik bir Güney Koreli grubu, 1950-1953 yıllarındaki savaştan bu yana hiç görmedikleri yakınlarıyla buluşmak için Kuzey Kore'ye gitti. Bu grupta yer alan 92 yaşındaki bir kadın, savaştan bu yana oğlunu ilk kez görecek.
92 yaşındaki kadın 65 yıl sonra oğlunu görecek

BBC Türkçe'nin aktardığına göre, sonuncusu üç yıl önce yapılan buluşma etkinlikleri kapsamında Kuzey Kore ve Güney Kore'den kurayla 100'er kişi seçildi.

Ancak seçilenlerden bazılarının ölmesi nedeniyle, Kuzey Kore'nin listesi 83, Güney Kore'nin listesi de 89 kişiye indi. Kuzey Kore'ye geçenler arasındaki en yaşlı kişi 101 yaşında.

Savaştan sonra Kore yarımadası bölündü ve Kuzey'de yaşayanlar bir daha ülkelerinden ayrılamadı.

'BUGÜNÜ GÖRECEĞİMİ HAYAL BİLE EDEMEZDİM'

65 yıl sonra oğlunu görecek olan Lee Keum-seom adlı kadın, savaş sırasında Kuzey'den kaçarken kocası ve o zaman dört yaşında oğlundan ayrı düştüğünü belirterek "Bugünün geleceğini hayal bile edemezdim. Oğlumun sağ olup olmadığını bile bilmiyordum" dedi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Çinli seyahat şirketi, ödemelerde TL'yi kaldırdı13 Ağustos 2018 Pazartesi 12:49
  • Samir Amin hayatını kaybetti12 Ağustos 2018 Pazar 23:18
  • Endonezya'daki depremde ölü sayısı 387 oldu11 Ağustos 2018 Cumartesi 13:17
  • 3 Japon otomobil devi daha uygunsuz emisyon verileri kullandı09 Ağustos 2018 Perşembe 16:09
  • Çin’den ABD’ye 16 milyar dolarlık misilleme08 Ağustos 2018 Çarşamba 22:25
  • Winnie the Pooh'ya Çin'de bir yasak daha!07 Ağustos 2018 Salı 11:52
  • Endonezya'daki depremde namaza ara vermeyen imam gündem oldu (video)06 Ağustos 2018 Pazartesi 16:35
  • Endonezya'da 7 büyüklüğünde deprem: ölü ve yaralılar var06 Ağustos 2018 Pazartesi 08:55
  • Güney Çin Denizi için müzakere belgesi kabul edildi02 Ağustos 2018 Perşembe 18:59
  • "Zihinlerini kontrol ettiği rahibeleri cinsel ilişkiye zorladı"02 Ağustos 2018 Perşembe 13:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti