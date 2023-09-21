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A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Montella oldu

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Stefan Kuntz'dan boşalan A Milli Futbol Takımı teknik direktörlüğü görevine Vincenzo Montella'yı getirdi. İtalyan çalıştırıcının resmi prosedürlerin ardından imza atması bekleniyor.
A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Montella oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Alman Stefan Kuntz'tan boşalan teknik direktörlük görevi için Montella ile anlaştı.

TFF, Montella ile yüz yüze bir görüşme daha yapacak. Resmi prosedürlerin ardından İtalyan futbol adamı ile sözleşme imzalanacak.

Anlaşmanın 2026 Dünya Kupası sonuna kadar geçerli olması bekleniyor.

Roma, Milan, Fiorentina ve Sevilla gibi üst düzey kulüpleri de çalıştıran 49 yaşındaki Montella, son olarak Süper Lig'de Adana Demirspor'u çalıştırdı.

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