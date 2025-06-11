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AB destekli eğitim programı başladı: İlk durak Güzelyurt

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Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği ile Avrupa Birliği Gıda Güvenliği Projesi iş birliğinde hayata geçirilen sertifikalı eğitim programının ilk ayağı Güzelyurt’ta başarıyla gerçekleştirildi.
AB destekli eğitim programı başladı: İlk durak Güzelyurt

10 Haziran akşamı saat 19.00’da başlayan eğitim, 22.00’ye kadar devam etti. Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dilde sunulan eğitimde, katılımcılara çiftlik hijyeni, süt hijyeni, hayvan hastalıklarının erken tespiti ve önlenmesi, biyo güvenlik önlemleri, veteriner tıbbi ürünlerin akılcı kullanımı, gözetim ve acil müdahale yöntemleri gibi birçok önemli başlıkta bilgi aktarıldı.

Eğitim sonunda tüm katılımcılara katılım sertifikası takdim edildi. Programın ana amacı, hayvansal üretimle uğraşan üreticilerin bilgi düzeyini artırmak ve üretim süreçlerini daha sağlıklı, sürdürülebilir ve güvenli hale getirmek olarak ifade edildi.

Yetkililer, eğitimlerin planlanan diğer bölgelerde de devam edeceğini belirtti. Program, 12 Haziran’da Lefkoşa AKM ve 17 Haziran’da Vadili Belediyesi ev sahipliğinde sürecek.

 

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