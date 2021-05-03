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AB Komisyonu: Brüksel onaylı aşıları yaptıranların AB'yi ziyaret etmesine izin verilsin

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Avrupa Birliği Komisyonu, Avrupa Birliği'nin onay verdiği aşıların her iki dozunu da yaptırmış farklı ülke vatandaşlarının AB'yi ziyaret etmesine izin verilmesi tavsiyesinde bulundu.
AB Komisyonu: Brüksel onaylı aşıları yaptıranların AB'yi ziyaret etmesine izin verilsin

Avrupa Birliği Komisyonu, Avrupa Birliği'nin onay verdiği aşıların her iki dozunu da yaptırmış farklı ülke vatandaşlarının AB'yi ziyaret etmesine izin verilmesi tavsiyesinde bulundu.

Ayrıca, onay alan söz konusu aşıları yaptıran üçüncü ülke vatandaşlarının Avrupa Birliği'ni ziyaret etmelerine ek engeller çıkarılmaması istendi ve Dünya Sağlık Örgütü'nün onay verdiği aşıları yaptıranlara yönelik seyahat kısıtlamalarının da kaldırılabileceği belirtildi.

Açıklamada özellikle "AB tarafından onay verilmiş" ya da "Dünya Sağlık Örgütü'nün acil kullanım onayı verdiği" aşılara dikkat çekildi ve bu aşıları yaptıran kişilerin elzem olmayan seyahatlerine bile izin verilmesi tavsiye edildi.

Komisyon'un açıklamasında dikkat çeken bir diğer nokta; 'riskli ülkeler' grubu oluşturulurken kullanılan 'yeni Covid-19 vakaları' barajının yükseltilmesi. Barajın yükseltilmesi riskli ülkeler grubundaki ülke sayılarının da artması anlamına gelecek.

Çin ve Rus aşıları

Türkiye, Covid-19 salgınında ağırlıklı olarak Çinli Sinovac firmasının ürettiği aşıyı kullandı. Türkiye buna ek olarak geçtiğimiz günlerde 50 milyon Rus Sputnik V aşısı için Rusya ile anlaşmaya vardığını açıklamıştı.

Her iki aşı da Avrupa Birliği'nin onayını almış değil.

Geçtiğimiz günlerde euronews Türkçe'nin Avrupa Birliği tarafından onaylanmamış Çin aşısı olan Türk vatandaşlarının seyahat ve vize işlemlerine ilişkin sorusuna Avrupa Komisyonu Sözcüsü Dana Spinant, hangi aşıyı alacaklarına ülkelerin karar vereceğini belirtmişti. Spinant, onay almamış aşıların durumuna ilişkin AB içinde kapsamlı bir tartışmanın henüz yapılmadığını da söyledi.

 
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