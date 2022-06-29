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AB liderleri geniş kapsamlı iklim kanunları üzerinde uzlaştı

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Avrupa Birliği (AB) ülkeleri 16 saatlik müzakerelerden sonra iklim değişikliğiyle mücadele kanunları üzerinde bu sabahın erken saatlerinde anlaşmaya vardılar.
AB liderleri geniş kapsamlı iklim kanunları üzerinde uzlaştı

Kanunların hedefleri arasında, 2035 yılına kadar akaryakıtlı motorlu arabaların satışının durdurulması ve dar gelirli haneleri temiz enerjinin artan maliyetlerinden korumak gibi önemli konular bulunuyor.

Dünya genelinde küresel ısınmaya neden olan sera gazlarının üçüncü büyük yayıcısı olan AB’nin 27 ülkesinin çevre bakanları, iklim hedefleri doğrultusunda beş kanun üzerinde uzlaşı sağladı.

Avrupa Komisyonu tarafından geçen yıl yaz aylarında sunulan kanun tasarısı, AB’nin sera gazı salımını 2030 yılına kadar 1990’daki seviyelerin %55 altına düşürülmesini sağlamak için hazırlandı.

‘FOSİL YAKIN TÜKETİMİNİ DURDURMA ÇABALARIMIZ HIZLANDI’

Bugün sağlanan anlaşmanın ardından bakanlar ile Avrupa Parlamentosu’nun kanun üzerinde uzlaşması gerekecek. Uzlaşının ardından tasarı yasalaşabilecek.

Avrupa Komisyonu iklim politikalarından sorumlu üyesi Frans Timmermans, “İklim krizi ve yarattığı etkiler son derece net. (Yeni) politikalar üretilmesi kaçınılmaz” dedi.

Timmermans, AB’nin en büyük doğalgaz tedarikçisi Rusya‘nın Ukrayna’yı işgalinin ardından ülkelerin fosil yakıt tüketimini durdurma çabalarının hızlandığına da dikkat çekti.

Uzlaşılan konular arasında ısıtma ve ulaşımda kullanılan fosil yakıtlara ek maliyetler binmesini sağlayacak yeni bir AB karbon piyasası kurulması bulunuyor. Bu düzenleme 2027’de, yani ilk tasarıda yer alan halinden bir yıl daha geç yürürlüğe girecek.

59 MİLYON EURO FON

Bakanlar ayrıca uzun müzakerelerin ardından yoksul hanelerin temiz enerjiye geçiş maliyetlerini 2027-2032 döneminde azaltacak 59 milyar euro tutarında yeni bir AB fonu oluşturulmasında anlaştı.

Avrupa Komisyonu’nun tasarısına göre bu fon, yeni karbon piyasasında ihraç edilecek sertifikalardan sağlanacak kaynaklar ile oluşturulacak.

Sanayi ve enerji santrallerinin maliyetlerini yarattıkları karbon emisyonu çerçevesinde artıran mevcut AB karbon piyasası da reforma tabi tutulacak.

Bakanlar karbon piyasası reformunun temel unsurlarını kabul ettiler. Buna göre taşımacılık sektörü de piyasanın kapsamına alınacak. Düzenleyici kuruluşlar CO2 fiyatlarındaki ani hareketlere müdahale edebilecek.

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