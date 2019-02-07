AB:Brexit müzakerelerinde ilerleme yok, görüşmeler sürecek

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, May ile görüşmesi sonrası Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Başbakan Theresa May ile Brexit konusundaki çıkmazı aşmak için görüştük. Hala görünürde bir ilerleme yok. Görüşmeler devam edecek" dedi.

Tusk, May'in Brüksel ziyareti öncesi, "Herhangi bir somut planları olmadan yapmadan Brexit'i destekleyenler cehennemde özel bir yeri hak ediyor" demişti.

İngiltere'de 2016'daki referandumda Brexit'e destek veren milletvekilleri Tusk'ın sözlerini öfkeyle karşılamış ve "küstahlıkla" suçlamıştı.

Theresa May, Brüksel temasları çerçevesinde, ilk olarak Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker'le görüştü.