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AB:Brexit müzakerelerinde ilerleme yok, görüşmeler sürecek

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İngiltere Parlamentosu'nda reddedilen Brexit Anlaşması'nda bazı değişiklikler yapılabilmesi amacıyla Brüksel'de temaslarda bulunan İngiltere Başbakanı Theresa May, istediği sonucu elde edemedi.
AB:Brexit müzakerelerinde ilerleme yok, görüşmeler sürecek

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, May ile görüşmesi sonrası Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Başbakan Theresa May ile Brexit konusundaki çıkmazı aşmak için görüştük. Hala görünürde bir ilerleme yok. Görüşmeler devam edecek" dedi.

Tusk, May'in Brüksel ziyareti öncesi, "Herhangi bir somut planları olmadan yapmadan Brexit'i destekleyenler cehennemde özel bir yeri hak ediyor" demişti.

İngiltere'de 2016'daki referandumda Brexit'e destek veren milletvekilleri Tusk'ın sözlerini öfkeyle karşılamış ve "küstahlıkla" suçlamıştı.

Theresa May, Brüksel temasları çerçevesinde, ilk olarak Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker'le görüştü.

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