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ABD, Ukrayna'ya yaptığı tüm silah yardımlarını durdurdu

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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump'ın talimatıyla Ukrayna'ya yapılan askeri yardımları duraklatma kararı aldı.
ABD, Ukrayna'ya yaptığı tüm silah yardımlarını durdurdu

Beyaz Saray yetkilisi, Trump yönetiminin Ukrayna'ya askeri yardımları duraklatma kararı aldığını söyledi ancak bu kararın yardımları bitirme anlamı taşımadığını belirtti.

ABD'nin süreci yakından takip edeceğini ve bu kararın sonuçlarını beklediğini ifade etti. Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Trump, Ukrayna'ya askeri yardımların kesilmesi ihtimaline yönelik henüz net bir karar almadıklarını söylemişti.

Trump, "Zelenski Ukrayna'da savaşın uzun süre devam edeceği konusunda haklı olmasa iyi olur" ifadelerini kullanmıştı.

Beyaz Saray ayrıca kararın daha önce gönderilen silahları kapsamadığını belirtti.

OVAL OFİS'TE TARTIŞMA SONRASI YAŞANANLAR

ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Beyaz Saray'da bir araya gelmiş, ikili arasında yaşanan tartışma sonrası Zelenski, imzalanması beklenen nadir metaller anlaşmasını imzalamadan Beyaz Saray'dan ayrılmıştı.

İki liderin tartışması dünya gündemine oturmuş, Avrupa liderleri Zelenski'yi destekleyen mesajlar paylaşmıştı.

Daha sonra ABD'den ayrılan Zelenski, İngiltere'ye giderek Avrupa liderleri ile görüştü. İngiltere Kralı Charles Zelenski'yi Londra'da kabul etti. İkili bir saate yakın görüştü.

Ardından Zelenski'nin katılımıyla Londra'da yapılan Ukrayna konulu liderler zirvesinde alınacak acil kararlar görüşüldü.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Ukrayna'ya askeri yardım sağlama ve Rusya üzerindeki ekonomik baskıyı sürdürme konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı. Barış anlaşması sağlanması durumunda ise Ukrayna’nın savunma kabiliyetlerinin artırılacağını vurguladı.

Acilen harekete geçilmesini isteyen Starmer, ABD'nin güvenilmez bir müttefik olduğu yönündeki görüşlere katılmadığını belirtti.

Bugün bazı ülkelerin Ukrayna için Avrupa planının bir parçası olmak istediklerini belirttiğini söyleyen Starmer, ABD'den olumlu bir sonuç alınacağına inandığını ve aksi takdirde bu adımı atmayacağını söyledi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer daha sonra Ukrayna zirvesiyle ilgili Parlamentoya bilgi verdi.

Zelenski'yi kucaklayan Avrupa'nın bu tavrından sonra ABD'nin silah kararı dikkat çekici bulundu.

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