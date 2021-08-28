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ABD Ulusal İstihbarat Dairesi: Çin olmadan Covid-19’un sırrı çözülemez

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ABD Ulusal İstihbarat Dairesi, corona virüsünün kökenini belirlemeye yönelik çalışmalarda Çin'in önemine dikkat çekti.
ABD Ulusal İstihbarat Dairesi: Çin olmadan Covid-19’un sırrı çözülemez

ABD’li yetkililer, Dünya genelinde 4.4 milyon insanın ölümüne neden olan corona virüsünün kaynağı hakkındaki soruların çözüme kavuşmasına yalnızca Çin’in yardımcı olabileceğini söyledi. Bu konuda 90 günlük araştırmalar yürüten ABD İstihbarat Dairesi, “Covid-19’un kökeni hakkında kesin bir değerlendirmeye ulaşmak için Çin’in iş birliğine ihtiyaç duyulacağını” aktardı.

ABD Ulusal İstihbarat Dairesi tarafından yayınlanan bir rapor ile, corona virüsünün laboratuvar sızıntısı olma teorisi hakkında yeni ayrıntılar ortaya konuldu. Yayınlanan raporda istihbarat topluluğu, corona virüsünün biyolojik silah olarak geliştirildiği sonucuna varmadığını aktardı.

İSTİHBARAT İKİYE BÖLÜNMÜŞ DURUMDA

ABD İstihbarat Dairesi, raporda, Covid-19’un bir Çin laboratuvarında meydana gelme konusundaki tartışmayı daha fazla bilgi olmadan çözemeyeceğini söyledi. Raporda, analistlerin Çin’den klinik örnekler ve en erken vakalarla ilgili epidemiyolojik veriler gibi bilgilere ihtiyaç duyduğu sonucuna varıldı.

Öte yandan, ABD istihbarat topluluğu içindeki bazı gruplar, corona virüsünün “bir hayvana veya yakın bir virüse doğal yoldan maruz kalma” sonucu ortaya çıktığını öne sürdü. Covid-19’un laboratuvar sızıntısı teorisi konusunda ikiye bölünmüş durumda olan İstihbarat Dairesi, bu sonuca yalnızca “orta düzeyde bir güven duyulduğunu” belirtti.

‘ENGELLEMEK İÇİN ÇALIŞTILAR’

ABD Başkanı Joe Biden, ABD ve müttefiklerinin sorularının aydınlatılması için Çin hükümetine baskı yapmaya devam edeceklerini söyledi. Biden yaptığı açıklamada, “Bu salgının kökenleri hakkında kritik bilgiler Çin Halk Cumhuriyeti’nde var, ancak Çin’deki hükümet yetkilileri en başından beri uluslararası araştırmacıların ve küresel halk sağlığı topluluğunun üyelerinin buna erişmesini engellemek için çalıştı” dedi.

Çin’in hala Covid kökenleri hakkında ‘kritik bilgileri’ sakladığını söyleyen Biden, “Bu inceleme sona ermiş olsa da, pandeminin kökenini anlama çabalarımız bitmeyecek. Dünyada çok fazla acıya ve ölüme neden olan bu salgının kökenini ve izini sürmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Böylece tekrar olmasını önlemek için gerekli tüm önlemleri alacağız” diye konuştu.

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