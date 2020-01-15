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ABD'de acil iniş yapan yolcu uçağı yakıtını ilkokulun üstüne boşalttı: 17'si çocuk, 26 kişi yaralandı

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Delta Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağı, Los Angeles Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yaparken deposundaki yakıtı bir ilkokulun üstüne boşalttı. Olayda 17 çocuk, 9 yetişkin hafif şekilde yaralandı.
ABD'de acil iniş yapan yolcu uçağı yakıtını ilkokulun üstüne boşalttı: 17'si çocuk, 26 kişi yaralandı

Los Angeles İtfaiyesi, yaralıların yanık ve solunum sıkıntısı şikayetleriyle tedavi altına alındığını bildirdi.

Delta Hava Yolları, Los Angeles Havalimanı ve Los Angeles itfaiyesi ile temas halinde olduklarını açıkladı.

Delta'dan yapılan yazılı açıklamada, "Los Angeles Uluslararası Havalimanı'ndan Şanghay'a gitmek üzere havalanan 89 sefer sayılı uçağın motorunda kalkıştan kısa bir süre son bir sıkıntı yaşandı ve uçak geri dönmek zorunda kaldı. Uçağın güvenli iniş ağırlığına ulaşması için gereken normal prosedür gereğince yakıtı boşaltmasının ardından güvenli bir şekilde iniş yaptı" denildi.

Sivil havacılık kuralları, uçakların acil iniş öncesinde depolarındaki yakıtı yüksek bir irtifada ve ancak belirlenen yerlerde yapılması koşuluyla boşaltmalarına izin veriyor.

ABD Federal Havacılık İdaresi de ayrı bir açıklama yaparak, olayın arkasındaki "koşulları ayrıntılı bir şekilde araştırdıklarını" belirterek, uçağın yakıtı kurallara uygun bir şekilde boşaltmamış olabileceğini söyledi.

İdare'nin açıklamasında, "ABD'de havaalanlarına veya buralardan sefer yapan uçakların, uyması gereken özel yakıt boşaltma prosedürleri var. Bu prosedürler uyarınca, bu işlemin belirlenmiş boş alanlara ve yakıtın genellikle parçalara ayrılıp, yere ulaşmadan havaya karıştığı daha yüksek irtifalarda yapılmış olması gerekiyor" dedi.

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