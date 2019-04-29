ABD’de biseksüellerin sayısı arttı

Yılda iki kez yapılan genel anketlerin sonuçları kendini biseksüel olarak tanımlayan bireylerin sayısının hiç olmadığı kadar yüksek bir rakama ulaştığını gösterdi.

2008’de yüzde 1 olarak açıklanan oran, 2018’de yüzde 3’e yükselmiş görünüyor. Bu da ABD’de yaklaşık 10 milyonluk bir biseksüel nüfus olduğu anlamına geliyor. Uzmanlar bu artışın kadınlara işaret ettiğini ve daha ziyade beyaz olmayan kadınların yanıtlarıyla ulaşıldığını açıklamış. Ankete göre kadınların yüzde 6’sı, siyahların da yüzde 7’si kendilerini biseksüel olarak tanımlıyor. Kendini biseksüel olarak tanımlayanların yüzde 4’ü ise “farklı etnisite” olarak belirtilmiş. Sosyologların ulaştığı bir diğer sonuç da kendilerini biseksüel olarak tanımlayan erkeklerin sayısında son 10 yılda herhangi bir değişim gözlemlenmemesi. Ankete göre, aynı şekilde, kendilerini lezbiyen ya da gay olarak tanımlayanların sayısında da değişkenlik görünmüyor. (Bantmag)