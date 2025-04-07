ABD'deki Yahudi Lobisi'ne Rum lider Hristodulidis'e boykot çağrısı

Güney Kıbrıs’a geçerken tutuklanan 75 yaşındaki Simon Aykut’un oğlu Jack Afik, ABD’deki Yahudi toplumuna ve lobilerine çağrıda bulunarak, Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis’in ABD ziyareti kapsamında yapılacak görüşmelerin boykot edilmesini istedi. Afik, Hristodulidis’i insan haklarını hiçe saymakla suçladı.

Simon Aykut’un yaklaşık dokuz aydır Güney Kıbrıs’ta tutuklu bulunduğunu belirten Jack Afik, babasının ağır hasta olduğunu ve yaşına rağmen hukuksuz bir şekilde cezaevinde tutulduğunu dile getirdi. Yahudi kökenli olan Aykut’un siyasi bir rehineye dönüştürüldüğünü vurgulayan Afik, Rum yönetiminin bu tutumunu uluslararası topluma şikâyet etti.

Afik yaptığı açıklamada, "Babam, 75 yaşında ve ileri derecede kanser hastası. Kıbrıs’ta yargılanmadan hapse atıldı, üzerine bir de 50 milyon dolarlık tazminat talebiyle karşı karşıya bırakıldı. Bu bir insan hakları ihlalidir. Kıbrıslı Rum yetkililer, onu yalnızca Türk tarafına ait topraklar üzerinde iddiada bulunan Yahudi kökenli biri olduğu için cezalandırıyor. Bu tamamen siyasi ve ideolojik bir tutumdur" dedi.

Afik, babasının serbest bırakılması için dünya kamuoyunun duyarlılığını artırmaya çalışırken, ABD'deki Yahudi lobilerinin Rum lider Hristodulidis'e randevu vermemesini istedi. Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden insan hakları uzmanı Profesör Eyal Benvenisti'nin de bu süreci eleştirdiği ve Kıbrıslı Rum yetkililerin uluslararası insan haklarına aykırı davrandığını vurguladığı belirtildi.

Jack Afik ayrıca, Hristodulidis’in ABD'deki Yahudi kuruluşlarıyla yapmayı planladığı temasların, “bu ihlallere ortak olmak” anlamına geleceğini savunarak, “Eğer Yahudi toplumu kendi insanlarının uğradığı haksızlıklara sessiz kalırsa, bu yalnızca Kıbrıs’taki değil, dünyanın birçok yerindeki benzer uygulamalara da cesaret verir” ifadelerini kullandı.