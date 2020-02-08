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ABD’den Avustralya'ya 990 milyon dolar değerinde füze satışı

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ABD’den Avustralya'ya 990 milyon dolar değerinde füze satışı
ABD’den Avustralya'ya 990 milyon dolar değerinde füze satışı

ABD Savunma, Güvenlik İşbirliği Ajansından yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, Avusturalya'ya Dış Askeri Satış kapsamında 990 milyon dolar değerinde 200 adet AGM-158C Uzun Menzilli Gemisavar Füzesi ve ilgili ekipmanlarının satışının onaylanmasına karar verdi." bilgisi aktarıldı. 

Satış ile ilgili Kongre'ye tebligat gönderildiği belirtilen açıklamada, bu füzelerin telemetri varyantı olan ATM-158C füzeleri ve DATM-158C tipi eğitim mühimmatının da satış paketine dahil olduğu kaydedildi.

Satışın tamamlanabilmesi için ABD Kongresi'nin 30 gün içinde bu işleme itiraz etmemesi gerekiyor.

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