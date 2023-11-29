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ABD'li yetkili: Putin, 2024 başkanlık seçimi sonuçlarını görmeden Ukrayna'da barış yapmaz

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ABD'li yetkili, eski Başkan Donald Trump'ın olası zaferinin de Batı'nın Kiev'e verdiği desteği sarsabileceği endişesini dile getirdi.
ABD'li yetkili: Putin, 2024 başkanlık seçimi sonuçlarını görmeden Ukrayna'da barış yapmaz

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kasım 2024'te yapılacak ABD başkanlık seçimi sonuçlarını görmeden Ukrayna'da barış yapmayacağı değerlendirmesinde bulundu. 

Kamuoyu yoklamalarına göre Cumhuriyetçi Parti'nin mevcut adayları arasında en ön sırada yer alan Donald Trump, Washington'ın Kiev'e sağladığı mali ve askeri desteği sert şekilde eleştiriyor.

Brüksel'de gerçekleşen NATO dışişleri bakanları toplantısı sonrası basına bilgi veren yetkili, ittifakın Ukrayna'ya desteğini gelecek yıl içinde bir barış anlaşması ihtimalinin olmadığını bilerek yaptığını kaydetti. 

İsminin açıklanmaması kaydıyla konuşan yetkili, "Beklentim Rusya lideri Vladimir Putin'in bizdeki seçim sonuçlarını görmeden bir barış ya da anlamlı barış yapmayacağı yönünde." ifadesini kullandı. 

Bu ifadelerin kendi kişisel görüşünü mü yoksa Amerikan hükümetinin resmi görüşünü mü yansıttığı yönündeki soruya ise bunun ABD'de "yaygın olarak kabul gören bir kanı olduğu" yanıtını verdi. 

Aynı yetkili Trump'ın ismini zikretmeden ve 2024 ABD Başkanlık Seçimi sonuçlarının Ukrayna'ya desteği nasıl etkileyeceğini net olarak belirtmeden "Salı günkü NATO toplantısında müttefiklerin Ukrayna'ya güçlü desteklerini bu bağlamda ifade ettiklerini" aktardı.

Kasım ayında yapılan bir Reuters/Ipsos anketi, Trump ile mevcut Başkan Joe Biden'ın sıkı bir yarış içinde olduğunu ortaya koyuyor. 

Keza anket, katılımcılardan iki isim arasında tercih yapmaları istendiğinde Trump'ın yüzde 51'e yüzde 49 ile Biden'ın önünde olduğunu gösteriyor. 

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