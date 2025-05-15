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Açık artırma ile araç satışı yapılacak

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Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Haspolat Ambarında, çeşitli tip salon kapalı van, çift kabin ve motosikletler açık artırma usulü peşin para ile satılacak.
Açık artırma ile araç satışı yapılacak

Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Haspolat Ambarında, çeşitli tip salon kapalı van, çift kabin ve motosikletler açık artırma usulü peşin para ile satılacak.

Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi’nden verilen bilgiye göre, 22 Mayıs Perşembe saat 10.00’da satışa sunulacak araçlar için çekle ödeme yapılması halinde çekin karşılığı bankadan tahsil edildiği zaman araç teslimi yapılacak.

Daha fazla bilgi, Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Müdürlüğü’nden (228 59 40- 41-42-43 dahili 227 – 229) alınabilecek. 

 

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