Açlık sınırı 28 bin 242 TL olarak belirlendi: Gerçek yaşam koşullarını doğru yansıtmıyor

Açlık sınırının 28 bin 242 TL olduğu açıklandı. KTAMS Başkanı Güven Bengihan, enflasyon oranlarının halkın yaşadığı zorlukları tam olarak göstermediğini belirtti.

Kıbrıs Türk Ticaret ve Sanayi Odası'na bağlı bir sendika tarafından yapılan açıklamaya göre, 28 Şubat 2025 tarihi itibarıyla 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için gereken aylık gıda harcaması tutarı 28.242 TL olarak hesaplandı.

Açıklamada, İstatistik Kurumu'ndan alınan verilere dayanarak, her birey için gereken zorunlu gıda harcama tutarlarının detaylarına yer verildi. Yapılan hesaplamaya göre, bir yetişkin kadının günlük gıda harcaması 241,14 TL, aylık ise 7.234,2 TL olarak belirlendi. Yetişkin erkek için bu tutar günlük 251,74 TL, aylık 7.552,2 TL olurken, 15-19 yaş arası bir çocuğun günlük gıda harcaması 268,17 TL, aylık ise 8.045,1 TL olarak hesaplandı. 4-6 yaş arasındaki bir çocuğun ise günlük gıda harcaması 180,34 TL, aylık 5.410,2 TL olarak belirlendi.

AÇLIK SINIRI

Açlık sınırı, dört kişilik bir ailenin sağlıklı bir şekilde beslenebilmesi için gerekli olan toplam gıda harcaması miktarını ifade ediyor ve bu oran 28.242 TL olarak hesaplandı.

ENFLASYON ORANI VE ELEŞTİRİLER

İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, Ocak 2025 ayında enflasyon oranı %2,02, Şubat ayında ise %2,16 olarak belirlendi. İki aylık toplam enflasyon oranı ise %4,21 olarak hesaplandı. Ancak sendika, İstatistik Kurumu tarafından kullanılan 2015=100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Endeksi'nin güncelliğini yitirdiğini ve bu oranların gerçek hayat pahalılığını yansıtmadığını ifade etti.

GÜVEN BENGİHAN'DAN AÇIKLAMA

Sendika Başkanı Güven Bengihan, yaptığı açıklamada, enflasyon oranlarının gerçek yaşam koşullarını doğru bir şekilde yansıtmadığını belirterek, bu hesaplamaların halkın yaşadığı ekonomik zorlukları tam olarak göstermediğini vurguladı.