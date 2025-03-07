  • BIST 10475.57
  • Altın 3417.589
  • Dolar 36.4402
  • Euro 39.5427
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAArap liderler, Trump'ın Gazze vizyonuna alternatif olacak 53 milyar dolarlık planı onayladı

Açlık sınırı 28 bin 242 TL olarak belirlendi: Gerçek yaşam koşullarını doğru yansıtmıyor

» »
Açlık sınırının 28 bin 242 TL olduğu açıklandı. KTAMS Başkanı Güven Bengihan, enflasyon oranlarının halkın yaşadığı zorlukları tam olarak göstermediğini belirtti.
Açlık sınırı 28 bin 242 TL olarak belirlendi: Gerçek yaşam koşullarını doğru yansıtmıyor

Kıbrıs Türk Ticaret ve Sanayi Odası'na bağlı bir sendika tarafından yapılan açıklamaya göre, 28 Şubat 2025 tarihi itibarıyla 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için gereken aylık gıda harcaması tutarı 28.242 TL olarak hesaplandı.

Açıklamada, İstatistik Kurumu'ndan alınan verilere dayanarak, her birey için gereken zorunlu gıda harcama tutarlarının detaylarına yer verildi. Yapılan hesaplamaya göre, bir yetişkin kadının günlük gıda harcaması 241,14 TL, aylık ise 7.234,2 TL olarak belirlendi. Yetişkin erkek için bu tutar günlük 251,74 TL, aylık 7.552,2 TL olurken, 15-19 yaş arası bir çocuğun günlük gıda harcaması 268,17 TL, aylık ise 8.045,1 TL olarak hesaplandı. 4-6 yaş arasındaki bir çocuğun ise günlük gıda harcaması 180,34 TL, aylık 5.410,2 TL olarak belirlendi.

AÇLIK SINIRI

Açlık sınırı, dört kişilik bir ailenin sağlıklı bir şekilde beslenebilmesi için gerekli olan toplam gıda harcaması miktarını ifade ediyor ve bu oran 28.242 TL olarak hesaplandı.

ENFLASYON ORANI VE ELEŞTİRİLER

İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, Ocak 2025 ayında enflasyon oranı %2,02, Şubat ayında ise %2,16 olarak belirlendi. İki aylık toplam enflasyon oranı ise %4,21 olarak hesaplandı. Ancak sendika, İstatistik Kurumu tarafından kullanılan 2015=100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Endeksi'nin güncelliğini yitirdiğini ve bu oranların gerçek hayat pahalılığını yansıtmadığını ifade etti.

GÜVEN BENGİHAN'DAN AÇIKLAMA

Sendika Başkanı Güven Bengihan, yaptığı açıklamada, enflasyon oranlarının gerçek yaşam koşullarını doğru bir şekilde yansıtmadığını belirterek, bu hesaplamaların halkın yaşadığı ekonomik zorlukları tam olarak göstermediğini vurguladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Açlık sınırı 28 bin 242 TL olarak belirlendi: Gerçek yaşam koşullarını doğru yansıtmıyor07 Mart 2025 Cuma 12:29
  • 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde etkinlikler gerçekleştirilecek07 Mart 2025 Cuma 11:00
  • ‘Eunite: Uniting Cyprus for Business’ programı hayata geçirildi07 Mart 2025 Cuma 10:23
  • Ombudsman Varol, gece kulüplerine ilişkin soruşturma başlattı07 Mart 2025 Cuma 10:14
  • Tozlu hava etkili oluyor07 Mart 2025 Cuma 10:13
  • Şinasi Kamber bulundu07 Mart 2025 Cuma 10:10
  • Merkez Bankası beklenen kararı açıkladı: Politika faizi yüzde 42,5'e düştü06 Mart 2025 Perşembe 15:08
  • Hristodulidis: Uzlaşılmış çözümden başka bir şey görüşmeyeceğiz06 Mart 2025 Perşembe 14:56
  • GAZİMAĞUSA'DA EV YANGINI06 Mart 2025 Perşembe 14:39
  • LAPTA’DA TRAFİK KAZASI06 Mart 2025 Perşembe 14:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti